New York přivítá milion fanoušků fotbalu. Došlápl si na skryté hotelové poplatky

  17:00
Spojené státy se připravují na fotbalové mistrovství světa, které začne již v polovině června. Mezi dějiště se bude řadit také město New York, který očekává nápor příchozích fanoušků. Ve střehu jsou také hotely. Ty však musí čelit nové regulací úřadů, nebudou mít možnost účtovat hostům žádné „skryté“ poplatky.
S opatřením přišel newyorský Úřad pro ochranu spotřebitele. V praxi tato regulace zakazuje hotelům v New Yorku účtovat příplatky, které nejsou součástí prvotní nabídky. Jde tedy o takové poplatky, o nichž se ubytovaný dozví až v průběhu rezervace, nebo dokonce až po příjezdu do hotelu, píše agentura Bloomberg.

Jsou to kupříkladu nejrůznější servisní poplatky, u kterých host přesně neví, proč je vlastně platí, nebo další poplatky související se zařízením objednaného pokoje. Některé americké hotely totiž mají tendenci ubytovaným účtovat i přítomnost minibaru, kávovaru, trezoru v pokoji nebo třeba používání televize.

Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

„Hotely nebudou mít možnost účtovat poplatky, o kterých ubytovaní předem nevěděli,“ uvedl Samuel Levine, šéf newyorského Úřadu pro ochranu spotřebitele. Dodal, že regulace se vztahuje i na takzvané povinné denní příplatky, které některé hotely v USA účtují za využívání bazénů, ručníků nebo třeba posiloven.

Pokuty hrozí i rezervačním platformám

New York ale může za porušení těchto pravidel popotahovat také rezervační platformy. Působnost tohoto pravidla sahá daleko za hranice hotelů fyzicky umístěných v New Yorku. Podle nové normy musí každý hotel nebo rezervační web, který inzeruje ceny pokojů spotřebitelům v New Yorku, zahrnout do zobrazené ceny všechny povinné poplatky, i když se hotel sám nachází jinde.

Například hotel v Kalifornii nebo v zahraničí, který se objevuje na rezervačním webu prohlíženém obyvateli New Yorku, by mohl čelit sankcím, pokud inzeruje cenu za noc bez určitých poplatků.

Na MS jedině s vízem. Spojené státy však nabídnou fanouškům pohovor přednostně

Newyorské hotely nové opatření přijaly. „S městem dlouhodobě podporujeme opatření, které míří proti skrytým poplatkům,“ řekl pro Bloomberg Vijay Dandapani, výkonný ředitel Hotelové asociace města New York.

Podle analýzy portálu The New York Times přivede fotbalové mistrovství světa jen do New Yorku více než 1,2 milionu fanoušků. Očekává se, že ceny v hotelových zařízeních této akce mnohonásobně vzrostou. Některé odhady naznačují, že až o 300 procent.

Před pár dny vyšlo také najevo, že trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa bude předávat sám Trump. Finále světového šampionátu se uskuteční 19. července na stadionu v East Rutherfordu v New Jersey, uzavírá Bloomberg.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

