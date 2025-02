New York přijde o část zahrádek. Nová legislativa zvýšila restauracím náklady

Zákazníci sedící na zahrádce jedné z restaurací řetězce Daily Provisions na Manhattanu v New Yorku (3. června 2024 | foto: Profimedia.cz

Podle nových pravidel, která vstoupila v platnost v loňském roce, musí být stavby určené pro stolování na chodnících během zimy demontovány a uskladněny. Nově musí zahrádky vyhovovat novým specifikacím, například nesmí být zcela uzavřené nebo jejich délka nesmí přesahovat výlohu restaurace. Kromě toho musí majitelé nebo provozovatelé znovu žádat o povolení k provozu pro nastávající sezonu venkovního stravování, která začíná 1. dubna, píše agentura Bloomberg.

Restauratéři si na nová přísnější pravidla stěžovali již loni a o zachování svých zahrádek pro letošek úřady požádala jen asi polovina z nich, tedy něco přes 3 000 zařízení. Kvůli velkému počtu nevyřízených povolení mají žadatelé nyní jen málo času na získání povolení a provedení úprav, jako je například návrh nového venkovního posezení nebo získání licence na prodej alkoholu.

„Radnice je momentálně zavalena povoleními, což nechává spoustu restaurací na holičkách,“ přiznává radní Brad Lander. Město uvedlo, že již všechny žádosti posoudilo a očekává, že dvě třetiny podniků získají povolení do 1. dubna.

Newyorská chlouba

Podle mnoha podniků jsou však náklady spojené s letní zahrádkou neúměrně nákladné. „Městem schválený dodavatel by si účtoval 40 000 dolarů za demontáž stavby, postavení nové podle specifikací a její uskladnění na celou zimu,“ říká Manny Colon, majitel oblíbeného bistra Manny’s na newyorské Upper West Side. Místo toho požádal kamaráda a odvezl konstrukci do domu své dcery na severu státu, aby ji mohl v zimě uskladnit. I tak ho to bude stát 25 000 dolarů a bude muset zmenšit kapacitu posezení u silnice na polovinu.

Další, vesměs úředníci, si změny pochvalují. „Mnoho částí nového zákona o venkovním stravování je mnohem lepších než v tom, který platil před pandemií. Navzdory osvětě a spolupráci ministerstva dopravy s restauracemi se o účast v programu Dining Out NYC přihlásilo příliš malé procento malých podniků, které splňují podmínky,“ řekl Andrew Rigie, výkonný ředitel neziskové organizace New York City Hospitality Alliance, která stojí za podniky.

Podle něj by město mělo důkladně analyzovat, proč se o pokračování programu ucházelo tak málo restaurací, a provést změny v pravidlech, aby pomohlo dosáhnout svého cíle mít největší a nejširší program venkovního stravování v zemi.

Podle městských úředníků je počet přihlášených restaurací stále dvojnásobný proti počtu podniků, které měly zahrádku před pandemií. „Nový program zachovává to, co si Newyorčané oblíbili na venkovním stravování, a zároveň řeší důležité otázky kvality života,“ uzavřel mluvčí odboru dopravy podle Bloombergu.