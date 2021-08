Dovnitř pouze očkovaní. Newyorčané se budou muset prokazovat potvrzením

Tato strategie má přimět k očkování více obyvatel, zejména kvůli šířící se variantě delta. Téměř 60 procent obyvatel nejlidnatějšího města Spojených států již alespoň jednu dávku vakcíny obdrželo, v některých oblastech je však proočkovanost nižší, a to například mezi chudší skupinou obyvatel, informuje BBC.

Více než osmimilionový New York prvním velkým městem USA, které takto přísné omezení zavádí. Toto rozhodnutí je podobné opatřením přijatých ve Francii.

Podle nových pravidel se tak platným očkovacím certifikátem budou muset prokázat všichni, kteří se budou chtít najíst v restauraci či třeba navštívit posilovnu. Podle současného starosty New Yorku by tento krok mohl pomoci koronavirus „zvrátit“. Požadavek se má vztahovat i na zaměstnance daných institucí.

Nové opatření má začít platit 16. srpna, přičemž by mělo následovat zhruba měsíční „přechodné období“, píše deník The New York Times.

Ne každý bude souhlasit

Očkování proti covidu-19 v posledních týdnech nařídily mnohé americké firmy nebo univerzity. Mezi nimi například i streamovací společnost Netflix. Úřady se ale zatím takto silným opatřením vyhýbají.

„Cílem je přesvědčit všechny, že tohle je pro očkování ten správný moment. Chceme-li zastavit variantu delta, pak je nejvyšší čas,“ oznámil starosta. Deník NYT podotýká, že nová pravidla mají být plně převedena do praxe v době, kdy se očekává návrat dětí do škol a také další vlna návratu lidí k práci na pracovišti.

„Ne každý Američan s tím bude souhlasit, tomu rozumím,“ zmínil starosta New Yorku. „Ale pro spoustu lidí to bude život zachraňující krok. Je to nařízení, které zajistí výrazně vyšší míru proočkovanosti v tomhle městě. A to je klíč k ochraně lidí a klíč k naší obnově,“ uvedl.