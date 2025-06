USA oživují po více než 15 letech atom. Novou elektrárnu postaví i New York

Autor: iDNES.cz , ČTK

22:20

Stát New York plánuje výstavbu moderní jaderné elektrárny s výkonem nejméně jeden gigawatt, což by mělo stačit k pokrytí spotřeby zhruba jednoho milionu domácností. Bude to jeden z prvních nových reaktorů ve Spojených státech za více než 15 let. Informovala o tom guvernérka státu Kathy Hochulová.