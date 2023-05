New York dělil miliony na komunitní projekty. Hlasování zařídila česká firma

Finance si rozdělily jednotlivé městské části (distrikty), jež se do projektu zapojily. V každé z nich lidé rozhodovali o využití jednoho milionu dolarů (21,9 milionů korun). Peníze půjdou na vylepšení místních škol, parků, knihoven, sociálního bydlení, ulic a dalších veřejných prostor. Financemi i rozsahem se jedná o největší participativní rozpočet v historii USA.

Participativní rozpočet organizuje newyorská radnice od roku 2011, spolupráce s Decision 21 odstartovala v roce 2016. „Participace obyvatelům umožňuje přímo ovlivňovat proces rozdělování veřejných financí a zapojit se tak do chodu města. Newyorčany motivuje k setkávání a zapojení se do občanského života, sdílení nápadů a hlasování o komunitních projektech. Ačkoliv je New York velké město, náš přístup je velice osobní. Každý participativní projekt je unikátní a pro každý připravujeme řešení na míru,“ popisuje jednatel Decision 21 Dominik Jandl.

Každý hlas se počítá

V New Yorku se coby nejlidnatějším městě USA mísí různé kultury a komunity, participace má zde proto daleko větší přesah. Slouží jako nástroj pro inkluzi – pomáhá do místní správy zapojit všechny komunity, které ve městě žijí.

„Participativní rozpočet umožňuje místním zapojit se do svých komunit a rozhodovat o tom, jak vynaložit veřejné dolary na posílení našich čtvrtí. Děkuji každému, kdo k tomuto procesu přispěl, a vyzývám všechny způsobilé Newyorčany, aby hlasovali pro své top projekty,“ zmínila ve svém projevu předsedkyně newyorské městské rady Adrienne Adamsová.

Celý proces začal na podzim roku 2022, kdy obyvatelé New Yorku vytvářeli a přihlašovali nápady na zlepšení svých čtvrtí. O návrzích diskutovali na veřejných setkáních s delegáty participace. Ti následně s podporou městských agentur a zaměstnanců radnice nápady posoudili a vytvořili konkrétní návrhy projektů.

Hlasování online i papírově

Po sběru návrhů od obyvatel New Yorku nastala fáze hlasování, na níž zástupci společnosti Decision 21 s radnicí intenzivně spolupracovali. Od soboty 25. března do neděle 2. dubna 2023 mohli Newyorčané již od 11 let, bez ohledu na státní občanství hlasovat pro své oblíbené projekty online na platformě Decision 21, nebo osobně na desítkách volebních pop-up míst po celém New Yorku – v parcích, školách, knihovnách i kancelářích jednotlivých členů rady města (Council Members).

Online hlasování doplňovaly i papírové hlasovací lístky, které tým Decision 21 vytvořil ve 22 jazykových mutacích, mimo jiné v angličtině, španělštině, ale i bengálštině, jidiš či kreolštině. V každé z 29 městských částí probíhalo hlasování zvlášť. Na manhattanské Upper East Side tak měli úplně jiné hlasovací lístky s jinými projekty než například v Bronxu.

Papírové lístky se po skončení hlasování naskenovaly, čímž se automaticky sečetly s výsledky online hlasování. „Snížili jsme tím chybovost a zaměstnancům newyorské městské rady ušetřili týdny práce. Z původních několika týdnů, když se hlasovací lístky v minulosti sčítaly ručně, jsme je nově zpracovali do tří dnů. Oproti minulým ročníkům jsme také vylepšili systém rozpoznávání naskenovaných hlasovacích lístků,“ vysvětluje za Decision 21 Dominik Jandl.

Nové vybavení do škol

Mezi vítěznými projekty napříč městskými částmi letos dominovalo zlepšování vybavení newyorských škol. Například veřejné školy v Brooklynu se mohou těšit na nové laptopy, vylepšené školní hřiště či rekonstrukci sociálních zařízení. Žáci v Bronxu se dočkají nové klimatizace ve sportovní hale i hydroponické vědecké laboratoře.

Podobně jako v České republice jsou také v New Yorku populární takzvané zelené projekty, jejichž cílem je zvelebení městských parků, výsadba stromů v ulicích a další udržitelné kroky. Na Manhattanu si lidé odhlasovali novou komunitní zahradu a zazelenání ulic, v Queens na přání obyvatel opraví vodní fontánky. Oblíbené jsou rovněž návrhy na výstavbu a rekonstrukci venkovních sportovišť a dětských hřišť.

„Od modernizace škol přes stromy na ulicích až po bezpečnostní kamery. Bez ohledu na to, který projekt vyhraje, bude mít trvalý pozitivní dopad na naši komunitu,“ řekla k letošnímu ročníku členka městské rady Sandy Nurseová.