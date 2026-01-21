Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Autor: ,
  9:21
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přes 50 miliard Kč. Zisk i tržby překonaly odhady, akcie společnosti ale po zprávě oslabily. Investory totiž odrazuje přetrvávající boj o mediální skupinu Warner Bros. Discovery, který Netflix vede s firmou Paramount.
Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian Theatre v Los Angeles (24. února 2025) | foto: AP

Akce zvaná Graveyard Gala (Hřbitovní slavnost) na počest druhé řady...
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
12 fotografií

Tržby ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostly o 17,6 procenta na více než 12 miliard dolarů. Společnost uvedla, že výsledkům částečně pomohl růst počtu platících zákazníků.

Netflix v uplynulém čtvrtletí překonal hranici 325 milionů předplatitelů. Přesný počet firma neoznámila, ale úterní aktualizace počtu uživatelů je první za poslední rok. Rok 2024 Netflix uzavřel s 301,6 miliony platících zákazníků. Vzhledem k tomu, že v domácnostech často žije více než jedna osoba a účet u Netflixu sdílejí, firma doufá, že je na cestě k miliardě diváků.

Válka o Warner Bros hned tak neskončí. Nabídka dalšího hráče míchá kartami

Netflix se v současné době snaží získat studiové a streamovací podniky hollywoodského giganta Warner Bros. Management Netflixu při konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření oznámil, že kvůli transakci v hodnotě přibližně 83 miliard dolarů pozastaví odkup svých akcií. Firmy často využívají odkupy vlastních akcií, aby podpořily růst jejich ceny na burze.

Akcie Netflixu klesly po skončení úterního obchodování o pět procent. Od prvního oznámení plánu na převzetí Warner Bros akcie ztratily už asi 30 procent hodnoty. Netflix se následně rozhodl vzdát se akciové složky transakce a kupní cenu chce teď zaplatit jen v hotovosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přes 50 miliard Kč. Zisk i tržby překonaly...

21. ledna 2026  9:21

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

21. ledna 2026

Moc chudí na čerpadlo nebo elektroauto? Ministerstvo chystá miliardové dotace

Premium
ilustrační snímek

Štědřejší obdoba programu Oprav dům po babičce pro vlastníky domů a výkupy ubytoven od majitelů, kteří si dělají z chudoby nájemníků byznys. To je ve zkratce plán ministerstva životního prostředí,...

21. ledna 2026

Nenávistná válka idiotů. Ryanair odmítl od Muska Starlink a nabízí superlevné letenky

Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zveřejnila prodejní akci, v rámci které pro nejbohatšího muže světa Elona Muska a další „idioty“ z X nabízí 100 tisíc letenek za 16,99 eura – v...

20. ledna 2026  20:18

Tady bydlel Johnny Cash. Šest ložnic, čtyři koupelny, bazén, kulečník. Vyspěte se tu

Zpěvák Johny Cash na snímku z roku 1992

V Kalifornii je k pronájmu ranč hudební legendy Johnnyho Cashe, který si zpěvák podle vlastního návrhu nechal postavit v roce 1961. K dispozici také kulečníková místnost, bazén či nádherný výhled do...

20. ledna 2026

Napadne Trump Grónsko? Na sázkových platformách na to lidé vsadili miliony

polymarket logo platforma sázky

Predikční trhy zažívají nevídaný boom – rostou objemy vložených investic a sázky se uzavírají na vše od voleb až po vojenské razie. Na Polymarketu obchodníci již vsadili více než 14 milionu dolarů na...

20. ledna 2026

Výdaje na vodu jsou strategické, měly by se započítávat do obrany, navrhl ministr

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Česko se zavázalo, že bude do roku 2030 vydávat na obranu státu tři procenta hrubého domácího produktu proti současným zhruba dvěma. Ročně má jít o navýšení o 0,2 procentního bodu. Loňské výdaje...

20. ledna 2026  16:29

Z Lesů ČR letos budeme chtít „jen“ 2,5 miliardy, říká ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Po loňském odvodu 5,5 miliardy korun ze státního podniku Lesy ČR se letos sníží požadavek ze strany státu na 2,5 miliardy Kč. Zatím je na tom předběžná dohoda mezi ministrem zemědělství Martinem...

20. ledna 2026  16:07

Průmysl Evropa potřebuje. Brzdí ho ale energie i cena práce, shodli se experti

ilustrační snímek

Průmyslové firmy v Evropě čelí nestabilní geopolitické situaci a proti Spojeným státům či Číně i vysokým cenám energií. Mají sice své silné stránky, třeba letité know-how a expertizu, to ale samo o...

20. ledna 2026  16:02

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

20. ledna 2026  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na světový pohár v alpském lyžování budeme připraveni, hlásí energetici

ČEZ Distribuce se připravuje na FIS Ski World Cup ve Špindlerově Mlýně (20....

Již následující víkend se ve Špindlerově Mlýně koná FIS Ski World Cup 2026. ČEZ Distribuce potvrzuje, že dělá vše pro zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny potřebné pro konání...

20. ledna 2026  13:21

Obrat o 180 stupňů. Drahé ETCS nedává na lokálkách smysl, zní ze Správy železnic

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Snaha vybavit celou železniční síť celoevropským zabezpečovačem ETCS dostala další trhlinu. Podle ředitele strategie Správy železnic Radka Čecha nedává jeho instalace na méně vytížených tratích...

20. ledna 2026  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.