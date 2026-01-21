Tržby ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostly o 17,6 procenta na více než 12 miliard dolarů. Společnost uvedla, že výsledkům částečně pomohl růst počtu platících zákazníků.
Netflix v uplynulém čtvrtletí překonal hranici 325 milionů předplatitelů. Přesný počet firma neoznámila, ale úterní aktualizace počtu uživatelů je první za poslední rok. Rok 2024 Netflix uzavřel s 301,6 miliony platících zákazníků. Vzhledem k tomu, že v domácnostech často žije více než jedna osoba a účet u Netflixu sdílejí, firma doufá, že je na cestě k miliardě diváků.
|
Válka o Warner Bros hned tak neskončí. Nabídka dalšího hráče míchá kartami
Netflix se v současné době snaží získat studiové a streamovací podniky hollywoodského giganta Warner Bros. Management Netflixu při konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření oznámil, že kvůli transakci v hodnotě přibližně 83 miliard dolarů pozastaví odkup svých akcií. Firmy často využívají odkupy vlastních akcií, aby podpořily růst jejich ceny na burze.
Akcie Netflixu klesly po skončení úterního obchodování o pět procent. Od prvního oznámení plánu na převzetí Warner Bros akcie ztratily už asi 30 procent hodnoty. Netflix se následně rozhodl vzdát se akciové složky transakce a kupní cenu chce teď zaplatit jen v hotovosti.