Netflix koupí AI firmu Bena Afflecka za miliardy, chce změnit filmovou produkci

  13:00
Streamovací gigant Netflix chystá jednu z největších akvizic ve své historii. Za společnost InterPositive, kterou založil herec a režisér Ben Affleck a která vyvíjí nástroje umělé inteligence pro filmovou produkci, může zaplatit až 600 milionů dolarů. Technologie má pomoci urychlit a zefektivnit výrobu filmů.
Skutečná částka, kterou Netflix za firmu zaplatí, má být podle zdrojů obeznámených s transakcí nižší a bude vyplacena v hotovosti. Konečná suma se však může zvýšit v závislosti na tom, zda společnost InterPositive splní stanovené výkonnostní cíle. Streamingová služba detaily dohody oficiálně nezveřejnila.

Akvizice má Netflixu pomoci rychleji zavádět umělou inteligenci do filmové tvorby. Startup vyvinul sadu nástrojů umožňujících filmařům upravovat již natočený materiál. Software dokáže například odstranit nežádoucí objekty ze záběrů nebo změnit pozadí scén. Režisér David Fincher už technologii využil při práci na připravovaném filmu The Adventure of Cliff Booth s Bradem Pittem.

Obchod zároveň patří mezi největší investice do umělé inteligence v hollywoodském filmovém průmyslu. Velká studia i technologické firmy totiž stále častěji testují využití AI, která může snížit výrobní náklady a zároveň zlepšit výslednou kvalitu produkce. Amazon například vytvořil vlastní tým zaměřený na nasazování umělé inteligence ve filmové a televizní tvorbě, zatímco Disney uzavřel komerční partnerství se společností OpenAI.

Hollywood v obavách

Rostoucí vliv umělé inteligence však vyvolává obavy mezi pracovníky v Hollywoodu. Někteří se obávají, že studia mohou technologie využít k omezování pracovních míst nebo k dalšímu snižování nákladů. Další kritika míří na technologické firmy, které podle části tvůrců využívají jejich práci k trénování AI systémů bez odpovídajícího souhlasu či odměny.

Affleck ale tvrdí, že InterPositive bylo od začátku navrženo jako nástroj podporující filmové tvůrce. Program podle něj nejprve potřebuje reálný natočený materiál, z něhož se učí, a až poté dokáže s obrazem pracovat. Software zároveň nepoužívá cizí filmy bez svolení ani samostatně negeneruje nové projekty bez původního záznamu.

Netflix se v minulosti velkým akvizicím spíše vyhýbal a dával přednost vlastnímu vývoji technologií. Výjimkou byla až nedávná neúspěšná nabídka na převzetí mediální společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě 72 miliard dolarů. Nákup menší technologické firmy proto může zapadat do strategie postupného budování vlastních schopností v oblasti umělé inteligence.

„Filmová tvorba je od svého počátku neustálým technologickým vývojem,“ uvedl Affleck ve videu zveřejněném Netflixem. Podle něj se filmový průmysl vždy snažil dosáhnout realističtějšího a autentičtějšího výsledku a InterPositive má být dalším krokem v tomto dlouhodobém vývoji.

Affleck firmu založil v utajení s podporou investiční společnosti RedBird Capital Partners. Na technologii pracoval několik let, než v roce 2025 začal hledat investory. Jednal jak s venture kapitálovými fondy, tak s hollywoodskými studii o možném využití systému. Právě tato jednání nakonec přivedla Netflix k rozhodnutí začlenit technologii přímo do své vlastní produkce.

Netflix koupí AI firmu Bena Afflecka za miliardy, chce změnit filmovou produkci



Streamovací gigant Netflix chystá jednu z největších akvizic ve své historii. Za společnost InterPositive, kterou založil herec a režisér Ben Affleck a která vyvíjí nástroje umělé inteligence pro...

