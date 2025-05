V areálu na ploše 118 hektarů vznikne dvanáct špičkových studií o celkové rozloze téměř 500 000 m2. Další plochy budou určeny pro podpůrné účely a občanskou vybavenost, píše web BroadbandTV.

„Odhadujeme, že studia vytvoří tisíce pracovních míst pro obyvatele New Jersey, miliardy dolarů v ekonomické produkci a mnoho dalších kulturních přínosů pro region i stát,“ uvedl Ted Sarandos, jeden z výkonných ředitelů Netflixu. Za poslední čtyři roky přispěla podle něj jeho společnost americké ekonomice částkou 125 miliard dolarů (2,7 bilionu Kč) a zaměstnala více než 140 000 lidí.

Cílem plánu přestavby, která byla původně oznámena již v roce 2022, je vdechnout nový život pevnosti, která je již více než deset let z velké části opuštěná. Očekává se, že projekt vytvoří značný počet stálých pracovních míst ve výrobě a na stavbě a stane se tak významným ekonomickým motorem regionu.

Jak funguje signální sbor

Pevnost Fort Monmouth vyrostla díky masivnímu rozvoji americké armády v důsledku vstupu USA do první světové války v roce 1917. Mezi jednotkami, které zde fungovaly, byl například i signální sbor, jednotka, která začala těsně před občanskou válkou používat signální vlajky. V průběhu let se v něm objevily technologické vymoženosti, přibyly telefonní a telegrafní dráty a v době vstupu USA do první světové války se zdejší vojáci začali zabývat i rádiem.

Vojáci signálního sboru se začali cvičit v kryptografii i čtení map a současně budovali zdejší stavby, ale bojovali i s otravami břečťanem. Armádní historie uvádí, že měsíc po otevření tábora bylo 129 vojáků hospitalizováno kvůli vystavení jedovaté rostlně.

„Nedokážu si představit lepší domov pro Netflix než Fort Monmouth, zařízení, které se může pochlubit vlastním dědictvím revolučních inovací,“ řekl guvernér státu New Jersey Phil Murphy. „Je to téměř 80 let, co americká armáda pracovala ve zdejších halách, aby poprvé vyslala radarový signál ke hvězdám v rámci takzvaného projektu Diana. A brzy bude Netflix pracovat ve stejných zdech, aby stvořil a vyslal hvězdy jiného druhu do domácností a na obrazovky stovek milionů diváků po celém světě,“ uzavřel guvernér pro americký portál.