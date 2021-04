Netflix válčí s konkurencí po celém světě, v USA už není kde nabírat zákazníky

Pro Netflix je nabírání nových klientů obvzlášť důležité, i když jich už po celém světě má více než 200 milionů. Do produkce svých filmů a seriálů totiž sype miliardy dolarů, které si mnohdy půjčuje od bank. A sází na to, že mu se splácením pomůžou i peníze nových předplatitelů. V nedávném dopise akcionářům společnost uvedla, že do originálního obsahu letos investuje přes 17 miliard dolarů (téměř 364 miliard korun). Pro srovnání, v roce 2017 to bylo necelých devět miliard.

Bez něj se totiž do budoucna neobejde. Významní hráči mediálního trhu naskočili na rostoucí popularitu streamování a rychle rozvíjí vlastní služby pro přímou distribuci svých filmů a seriálů. Na Netflixu tak bude k vidění čím dál méně „konkurenční” produkce. Přetahovaná o platící diváky se nyní z USA přesunula do celého světa.

Cena akcií Netflixu se z úterý na středu propadla o více než 10 procent. Po úterním uzavření burz totiž firma oznámila. že její růst počtu předplatitelů výrazně zpomalil. Místo očekávaných 6,25 milionu jich za první tři měsíce letošního roku přibyly necelé čtyři.

Ve Spojených státech už totiž streamovací služby mnoho nových předplatitelů nezískají. Studie společnosti Deloitte publikovaná minulý týden ukazuje, že aspoň jednu z nich si předplácí 82 procent Američanů. Průměrný americký uživatel si navíc platí až čtyři takové služby najednou.

Netflix proto zacílil na diváky jinde. Například tím, že přesunul natáčení mimo USA a vytváří filmy a seriály v jiných jazycích než je angličtina. Zhruba polovina nového obsahu nyní vzniká v jiných zemích než jsou Spojené státy, přičemž téměř 40 procent z něj není v angličtině. S odkazem na data společnosti Ampere Analysis to napsal list The Wall Street Journal. Mezi lety 2018 až 2020 Netflix investice do „mezinárodního” obsahu zdvojnásobil.

Dabing a titulky nestačí

A konkurence jej následuje. „Stále víc streamovacích služeb si uvědomuje, že drtivá většina jejich uživatelů bude časem pocházet z jiných zemí než jsou USA. Otázkou je, jak moc mezinárodní musí jejich tvorba být, aby byla úspěšná,” řekl deníku Erik Barmack, bývalý vysoký manažer Netflixu, který měl ve společnosti na starost právě expanzi do zahraničí.

Například streamovací platforma Disney+ nyní natáčí 24 procent produkce mimo Spojené státy, přičemž u seriálů, jež vznikly do poloviny letošního března byl tento podíl pouze tři procenta. „Jestli chcete mít úspěšnou službu v Japonsku či Brazílii, potřebujete japonské a brazilské seriály,” řekl deníku James Farell, který má na starost mezinárodní tvorbu studií společnosti Amazon. Ta své seriály streamuje prostřednictvím služby Amazon Prime Video a podle Farella do lokální tvorby různě po světě investuje každým rokem dvojnásobek peněz.

Podobný přístup volí také tvůrci ze streamovací služby HBO Max vlastněné mediálním konglomerátem AT&T nebo z platformy Apple TV+. Online distribuci filmů a seriálů navíc značně posílila pandemie, zavřená kina a karanténní opatření, která lidi přikovala k televizním obrazovkám v jejich domovech.

Zdroj: MPA

Počet předplatitelů těchto služeb loni celosvětově překročil hranici 1,1 miliardy lidí, vyplývá z dat americké organizace MPA (Motion Picture Association), která hájí zájmy filmových studií. Ještě v roce 2016 platilo za streamování filmů a seriálů necelých 400 milionů lidí. Podíl digitálních služeb na celosvětovém trhu s filmovou produkcí loni výrazně vzrostl na úkor tržeb kin, ukazují data.



Streamovací služby se tak mohou stát v rámci kinematografie významnými lídry. Netflix už ovládl letošní Zlaté glóby a co se týče počtu nominací vede i na Oscarech. A zdá se, že trendem je právě mezinárodní produkce. Podle některých analytiků to dokládá i loňský triumf korejského filmu Parazit, který jako první „neanglický” snímek dokázal získat Oscara za nejlepší film. Tradiční přístup Hollywoodu, který dlouhá léta vyvážel svou produkci do zahraničí a divákům mimo USA ji zpřístupňoval maximálně dabing, už zřejmě neobstojí.