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Netflix propustí tisícovku zaměstnanců. Nejvíce od roku 2022

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  20:12

Netflix nabízí tisíce filmů a seriálů. Pomocí tajných kódů se dostanete i ke kategoriím, které běžná nabídka nezobrazuje. | foto: Netflix

Americký provozovatel internetové streamovací platformy Netflix propustí přibližně šest procent zaměstnanců, tedy zhruba tisícovku lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní dokument, do nějž nahlédla. Jde o největší propouštění od roku 2022.

Průkopník streamovacích služeb čelí tvrdému konkurenčnímu boji o diváky ze strany tradičních rivalů i platformy YouTube společnosti Google. Většina rušených míst bude v týmech zabývajících se produkty, technologiemi, právními záležitostmi a lidskými zdroji, vyplývá z e-mailu, který ve středu zaslali zaměstnancům generální ředitelé Greg Peters a Ted Sarandos.

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Akcie společnosti Netflix, které letos dosud oslabily o přibližně 24 procent, kolem 17:15 odepisovaly 1,3 procenta. Společnost letos čelí pochybnostem o své schopnosti udržet dosavadní růst. Její model přitom otřásl americkým mediálním průmyslem a významně ohrožoval poskytovatele kabelové televize.

„Nepodařilo se jim najít žádný další významný zdroj příjmů,“ uvedl analytik Ross Benes ze společnosti eMarketer. Firma tak podle něj zůstává závislá na předplatitelském modelu, který se blíží svému stropu, a tak by se měla snažit diverzifikovat příjmy. „A právě v tom spočívá jejich největší problém,“ dodal.

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Netflix se snaží rozšířit pole působnosti například investicemi do reklamních služeb, živého vysílání nebo on-line her.

Výrazně společnost propouštěla naposledy v roce 2022. Tehdy ve dvou vlnách zrušila přibližně 450 pracovních míst poté, co poprvé za více než deset let zaznamenala úbytek předplatitelů.

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