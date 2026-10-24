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Netflix naráží na své limity. Odvolal i šéfku obsahu a hledá novou strategii

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  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Americká streamovací společnost Netflix odvolala šéfku obsahu Belu Bajariu jen několik hodin poté, co oznámila propuštění zhruba tisícovky zaměstnanců. O několik dní později skončil také šéf filmové divize Dan Lin. Společnost se potýká s klesajícím zájmem amerických diváků a nedostatkem nových úspěšných pořadů. Vedení proto přehodnocuje dosavadní strategii.

Problémy Netflixu se hromadí už zhruba rok. Streamovacímu gigantovi se nedaří přicházet s novými hity, které by zopakovaly úspěch seriálů Stranger Things nebo Hra na oliheň. Zároveň čelí rostoucí konkurenci platforem YouTube a TikTok, na nichž diváci tráví stále více času.

Jeden ze dvou generálních ředitelů Netflixu Ted Sarandos si již několik měsíců interně stěžuje, že Američané tráví sledováním této streamovací služby stále méně času a že platformě chybějí nové seriálové hity, odhalily zdroje deníku The Wall Street Journal.

Svým kolegům také opakovaně říkal, že chce, aby se společnost, která v minulosti experimentovala například s videohrami či podcasty, více soustředila na svou hlavní nabídku filmů a seriálů.

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Netflix podle analytické společnosti Antenna ve Spojených státech od začátku letošního roku až do konce září nezaznamenal ani jediný měsíc, kdy by počet nových předplatitelů převýšil počet těch odcházejících. Antenna sleduje nákupy předplatného americkými spotřebiteli prostřednictvím zdrojů, jako jsou výpisy z platebních karet. Mluvčí provozovatele streamovací služby údaje společnosti Antenna zpochybnila s tím, že neodpovídají skutečným výsledkům společnosti.

Netflix obměňuje vedení

V rámci rozsáhlé restrukturalizace Netflix přistoupil ke změnám ve vedení společnosti. Firma oznámila, že odvolanou šéfku obsahu Belu Bajariu nahradí Peter Rice, bývalý manažer společností Disney a Fox, který má rozsáhlé zkušenosti z filmového, televizního i sportovního průmyslu.

Rice převezme dohled nad globálním rozpočtem na obsah ve výši přibližně 20 miliard dolarů, který zahrnuje výrobu seriálů, filmů i živé přenosy včetně sportovních událostí. Rice zároveň dočasně převezme vedení filmové divize po odcházejícím Danu Linovi.

Podle jednoho ze zdrojů deníku The Wall Street Journal streamovací gigant v poslední době omezil propagaci her a podcastů a začal se více soustředit na svou hlavní nabídku filmů a seriálů.

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Netflix mění také způsob, jakým divákům doporučuje svůj obsah. Podle deníku The Wall Street Journal začal v posledních měsících častěji ručně zasahovat do svého doporučovacího algoritmu, aby zvýšil sledovanost vybraných pořadů.

Společnost také diskutovala o změně způsobu zveřejňování seriálů. Zatímco Netflix tradičně zpřístupňuje celé série najednou, někteří konkurenti vydávají nové epizody postupně. Ted Sarandos se však podle deníku této změně brání. Netflix tvrdí, že jeho předplatitelé dávají přednost sledování celé série najednou.

Firma zároveň mění přístup k uvádění některých filmů. Zatímco dosud většinu snímků zpřístupňovala přímo na streamovací platformě, vybrané tituly chce nově uvádět nejprve do kin. Podle deníku mají například filmy Charlie vs. the Chocolate Factory a Narnie: Čarodějův synovec vstoupit do kin nejméně 45 dní před svým uvedením na Netflixu. Podobný postup běžně využívají tradiční hollywoodská studia.

Navzdory problémům Netflix nadále počítá se splněním svého celoročního finančního výhledu. Podle interního memoranda společnost očekává růst tržeb o 13 až 14 procent a provozní marži ve výši 31,5 procenta. Podle společnosti Antenna má nadále nejnižší míru rušení předplatného v celém odvětví. V září činila pouhých 2,1 procenta.

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