Trapné a ubohé. Netflix zpackal baseballovou premiéru, propásl i novinku

Autor:
  20:00
Mohlo to dopadnout lépe. To jsou reakce diváků na čtvrteční premiéru živého vysílání baseballu na Netflixu. Platforma vůbec poprvé přenášela zahajovací zápas sezony zámořské Major League Baseball (MLB). Diváci z ní mají rozporuplné pocity.
Netflix poprvé odvysílal přímý přenos zahajovacího zápasu sezony zámořské baseballové MLB. New York Yankees vyhráli na hřišti San Francisco Giants 7-0. (26. března 2026) | foto: AP

Gigant v oblasti streamování investoval do MLB, aby zjistil, zda se mu podaří tento sport, který je z hlediska objemu přenosů nejméně náročný, plně proměnit v něco „většího“. Netflix lize zaplatil 60 milionů dolarů za práva na vysílání úvodního zápasu sezony. Letos, příští rok a rok následující.

Ale diváci, jak se zdá, z premiéry příliš nadšení nebyli. Nepřehledná grafika, zmeškané momenty či velmi silná sebepropagace. To jim podle webu WashingtonTimes vadilo nejvíc. „To je prostě ubohé,“ shrnul jeden z diskutujících.

„Streamovací gigant sice do zahajovacího večera přinesl hvězdnou sílu a elegantní produkci, ale fanoušci platformě dali velmi brzy najevo, že má stále ještě co dělat,“ píše web.

Už samotný scorebug – tedy grafický ukazatel skóre, pálkařského stavu, jmen nadhazovače či pálkaře, byl podle nich propadák. Jeden z fanoušků si na síti X postěžoval, že tyto údaje byly prakticky nečitelné, pokud nestojíte půl metru před televizí. Jiný sarkasticky poznamenal, že by ta jména mohla být „ještě menší“.

Jako staré videohry

Ostré kritice se nevyhnuly ani „digitální reklamy“ za domácí metou, fanoušci je označili za umělé a rušivé. „Místo už stávajících reklam přímo na stadionu do přenosu přidali holograficky působící reklamy na pozadí, čímž podle mnohých vznikl až přeplácaný obraz,“ píše web. Celkovou grafiku pak mnozí přirovnali k technologii starých videoher.

Od času dopředu po ukazatel střel. Takhle vypadaly olympijské hokejové časomíry

„Člověk by si myslel, že globální značka, jejíž jméno je synonymem pro streamování, stejně jako Coca-Cola či Xerox pro segment svých produktů, nebude cítit potřebu krmit diváka otravnou, celoplošnou propagací svého obsahu,“ píše například USA Today. „Chtěli jsme se dívat na Netflix? Ne, my chtěli vidět baseball,“ napsal pak komentátor The Athletic.

A televize zaspala i při premiéře ABS, tedy první hráčské challenge / výzvy v historii MLB.

Tenhle okamžik se odehrál zcela mimo obrazovku v době, kdy Netflix jel další z řady svých rozhovorů. Až když hlasatel oznámil verdikt ABS, kamera se vrátila zpátky na hřiště.

Sportovní experiment

Partnerství mezi Netflixem a Major League Baseball je zatím poměrně omezené a specifické – nejde o klasická přímá vysílací práva, jaká mají třeba ESPN nebo Fox. Streamovací platforma se s MLB domluvila především na produkci dokumentárních sérií o baseballu, příběhů hráčů a týmů anebo obsahu „behind-the-scenes“.

Cílem jejího snažení je zvýšit popularitu MLB, hlavně mezi mladšími diváky a dostat baseball k publiku, které ho běžně nesleduje. Je to nejnovější příklad toho, jak se streamovací platformy snaží prosadit v oblasti živého sportovního vysílání. Netflix oslovuje téměř miliardu diváků ve více než 190 zemích a v 50 jazycích.

Netflix zdražuje. Za nejdražší tarif nově zaplatíte přes 400 korun

Pro Gabea Spitzera, viceprezidenta Netflixu pro sportovní obsah, je to pro streamovací službu příležitost spolupracovat s ligou na rozšiřování divácké základny i mimo okruh skalních sportovních fanoušků.

„Možná se přidají příležitostní fanoušci nebo si někdo, kdo na Netflixu sledoval dokument o baseballu, řekne: ‚Hele, podívám se na zápas Yankees proti Giants, protože je to živě.‘ To je náš konečný cíl,“ uzavřel Spitzer.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

