Gigant v oblasti streamování investoval do MLB, aby zjistil, zda se mu podaří tento sport, který je z hlediska objemu přenosů nejméně náročný, plně proměnit v něco „většího“. Netflix lize zaplatil 60 milionů dolarů za práva na vysílání úvodního zápasu sezony. Letos, příští rok a rok následující.
Ale diváci, jak se zdá, z premiéry příliš nadšení nebyli. Nepřehledná grafika, zmeškané momenty či velmi silná sebepropagace. To jim podle webu WashingtonTimes vadilo nejvíc. „To je prostě ubohé,“ shrnul jeden z diskutujících.
„Streamovací gigant sice do zahajovacího večera přinesl hvězdnou sílu a elegantní produkci, ale fanoušci platformě dali velmi brzy najevo, že má stále ještě co dělat,“ píše web.
Už samotný scorebug – tedy grafický ukazatel skóre, pálkařského stavu, jmen nadhazovače či pálkaře, byl podle nich propadák. Jeden z fanoušků si na síti X postěžoval, že tyto údaje byly prakticky nečitelné, pokud nestojíte půl metru před televizí. Jiný sarkasticky poznamenal, že by ta jména mohla být „ještě menší“.
Jako staré videohry
Ostré kritice se nevyhnuly ani „digitální reklamy“ za domácí metou, fanoušci je označili za umělé a rušivé. „Místo už stávajících reklam přímo na stadionu do přenosu přidali holograficky působící reklamy na pozadí, čímž podle mnohých vznikl až přeplácaný obraz,“ píše web. Celkovou grafiku pak mnozí přirovnali k technologii starých videoher.
Od času dopředu po ukazatel střel. Takhle vypadaly olympijské hokejové časomíry
„Člověk by si myslel, že globální značka, jejíž jméno je synonymem pro streamování, stejně jako Coca-Cola či Xerox pro segment svých produktů, nebude cítit potřebu krmit diváka otravnou, celoplošnou propagací svého obsahu,“ píše například USA Today. „Chtěli jsme se dívat na Netflix? Ne, my chtěli vidět baseball,“ napsal pak komentátor The Athletic.
A televize zaspala i při premiéře ABS, tedy první hráčské challenge / výzvy v historii MLB.
Tenhle okamžik se odehrál zcela mimo obrazovku v době, kdy Netflix jel další z řady svých rozhovorů. Až když hlasatel oznámil verdikt ABS, kamera se vrátila zpátky na hřiště.
Sportovní experiment
Partnerství mezi Netflixem a Major League Baseball je zatím poměrně omezené a specifické – nejde o klasická přímá vysílací práva, jaká mají třeba ESPN nebo Fox. Streamovací platforma se s MLB domluvila především na produkci dokumentárních sérií o baseballu, příběhů hráčů a týmů anebo obsahu „behind-the-scenes“.
Cílem jejího snažení je zvýšit popularitu MLB, hlavně mezi mladšími diváky a dostat baseball k publiku, které ho běžně nesleduje. Je to nejnovější příklad toho, jak se streamovací platformy snaží prosadit v oblasti živého sportovního vysílání. Netflix oslovuje téměř miliardu diváků ve více než 190 zemích a v 50 jazycích.
Netflix zdražuje. Za nejdražší tarif nově zaplatíte přes 400 korun
Pro Gabea Spitzera, viceprezidenta Netflixu pro sportovní obsah, je to pro streamovací službu příležitost spolupracovat s ligou na rozšiřování divácké základny i mimo okruh skalních sportovních fanoušků.
„Možná se přidají příležitostní fanoušci nebo si někdo, kdo na Netflixu sledoval dokument o baseballu, řekne: ‚Hele, podívám se na zápas Yankees proti Giants, protože je to živě.‘ To je náš konečný cíl,“ uzavřel Spitzer.