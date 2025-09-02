Šéf Nestlé dostal výpověď. Vaz mu srazil románek s přímou podřízenou

  10:21
Švýcarská potravinářská společnost Nestlé propustila generálního ředitele Laurenta Freixeho, neboť tajil milostný vztah s přímou podřízenou. Podnik o svém rozhodnutí informoval v pondělí večer na svém webu.

Logo společnosti Nestlé | foto: Profimedia.cz

Laurent Freixe byl v čele největší potravinářské firmy světa pouhý rok. Podle společnosti porušil firemní kodex chování, když udržoval poměr se svou podřízenou, informuje agentura Bloomberg.

Freixeovo propuštění se objevilo na titulních stránkách švýcarských novin, přičemž list Neue Zürcher Zeitung poznamenal, že Nestlé aférou přišlo o svou pověstnou stabilitu. Bývalo totiž zvykem, že jeho generální ředitelé zůstávali ve funkci mnoho let a nakonec se stali předsedy představenstva.

Ve funkci ho nahradí ho Philipp Navratil, který dosud vedl divizi kávy Nespresso a podle agentury Reuters je vycházející hvězdou podniku.

„Bylo to nezbytné rozhodnutí,“ uvedl ve svém prohlášení předseda představenstva Paul Bulcke. „Hodnoty a správa společnosti Nestlé jsou pevnými základy naší společnosti. Děkuji Laurentovi za jeho dlouholetou službu.“

Veganské „maso“ netáhne. Firma Nestlé propouští z české fabriky pětinu lidí

Společnost Nestlé mění generálního ředitele už podruhé za rok. Freixe totiž převzal vedení po loňském překvapivém odvolání Marka Schneidera, který byl propuštěn kvůli slabým výsledkům během svého téměř osmiletého působení ve funkci. V té době byl Freixe považován za spolehlivého člověka, který obnoví tradiční silné stránky společnosti Nestlé.

Nestlé se nyní potýká se setrvalým poklesem ceny akcií kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům od začátku pandemie. Akcie za posledních pět let ztratily téměř třetinu hodnoty a zaostávají za konkurencí. Investoři doufají, že nový ředitel firmě pomůže.

„Trh Freixeho příliš v lásce neměl a restrukturalizační cíle byly také odsunuty na druhou kolej,“ uvedl investiční ředitel obchodní společnosti Maverix, Maurizio Porfiri. „Je zapotřebí další nový začátek a je na čase, aby se do vedení této globální korporace vrátila větší stabilita,“ dodal.

Nestlé působí od roku 1992 i v České republice. Patří mu závod v Krupce na Teplicku, továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov.

Není v tom sám

Šéf Nestlé není zdaleka jediným ředitelem, který byl ze své funkce odvolán kvůli románku. McDonald’s propustil v roce 2019 svého tehdejšího generálního ředitele Steva Easterbrooka poté, co se zjistilo, že má vztah se zaměstnankyní. Letos společnost Kohl’s, která prodává oblečení, doplňky či kosmetiku, odvolala generální ředitelku Ashley Buchananovou, protože svému partnerovi zadala zakázky v hodnotě milionů dolarů.

Aférou z koncertu Coldplay se baví celý internet. Ředitel mezitím rezignoval

Nedávno se celý svět bavil nad odhalením poměru ženatého šéfa startupu Astronomer Andyho Byrona. V objetí s vdanou šéfkou HR společnosti je zachytila kamera na koncertě kapely Coldplay, záběry vyděšených milenců snažících se si zakrýt tvář před objektivem obletěly celý svět. Byron na svou funkci rezignoval v červeni.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

2. září 2025  10:26

2. září 2025  10:21

