Společnost Nestlé plánuje v příštích dvou letech celosvětově propustit 16 000 lidí. Je to zhruba šest procent zaměstnanců potravinářského giganta. Firma, která má pracovníky i v České republice, to uvedla na svém webu, když zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulých devět měsíců.

Krávy pasoucí se na louce přímo před továrnou Nestlé ve švýcarském Konolfingenu (28. září 2020) | foto: Reuters

„Svět se mění a Nestlé se mu musí rychleji přizpůsobit,“ což bude znamenat přijetí obtížných, ale nezbytných rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců,“ uvedl šéf firmy Philipp Navratil, který stanul v jejím čele na začátku září.

Nestlé za uplynulých devět měsíců vykázalo pokles tržeb o 1,9 procenta na 65,9 miliardy švýcarských franků (1,72 bilionu Kč). V samotném třetím čtvrtletí se ale tržby zvýšily více, než se čekalo, díky cenovým nárůstům v oblasti cukrovinek a káv.

Šéf Nestlé dostal výpověď. Vaz mu srazil románek s přímou podřízenou

Firma, která aktuálně zaměstnává asi 277 000 lidí, plánuje propustit do roku 2027 zhruba 12 000 kancelářských pracovníků napříč funkcemi a geografickými oblastmi. Chce tak ročně ušetřit miliardu švýcarských franků. Další 4 000 zaměstnanců by měly přijít o místo ve výrobě a v dodavatelském řetězci.

Nestlé se řadí mezi největší potravinářské firmy světa, podniká ve 189 zemích. V červnu společnost oznámila, že propustí v závodě v Krupce na Teplicku 80 ze 400 zaměstnanců. Do Nestlé Česko patří kromě Krupky ještě továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov. Součástí společnosti je česká skupina od roku 1992.

