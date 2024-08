A skláři nebudou mít co... Nerozbitné skleničky z NDR jsou žádanější než jindy

Připomíná to scénu z legendárního Hřebejkova filmu Pelíšky. Mezi lidmi totiž na popularitě získávají skleničky vyrobené nikoliv v Polsku (jak je o tom zmínka ve filmu), ale v někdejší Německé demokratické republice. Všímá si toho britský deník The Guardian. Podle něj se „nerozbitné skleničky“ těší popularitě na internetových tržištích, kde se prodávají za více než 30 eur. A designéři zvažují, že je zavedou do výroby.