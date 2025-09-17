Ačkoliv helium-3 se na Zemi vyskytuje jen ve stopovém množství, na Měsíci je to jinak. Podle vědeckých odhadů se tam má nacházet až milion tun této suroviny, která by v praxi měla obrovské využití. Jde totiž o základní stavební kámen kvantových technologií, píše portál The Washington Post.
Helium-3 se na Měsíci usazuje miliardy let díky slunečnímu větru. Ve srovnání s klasickým heliem-4, které mají třeba děti v baloncích, je mnohem lehčí a hlavně vzácnější. Na Zemi se totiž každý rok vyprodukuje jen mezi 22 až 30 tisíci litry tohoto izotopu.
Zásoby na Měsíci jsou ale proti Zemi výrazně zajímavější, což oslovuje také první firmy. „Je to zatím jediná surovina ve vesmíru, o které víme, že se ji vyplatí na Měsíci těžit a následně dopravovat zpět na Zem,“ komentuje aktuální situaci šéf společnosti Interlune Rob Meyerson.
Jeden kilogram za 20 milionů dolarů
Cena jednoho kilogramu helia-3 momentálně vychází na asi 20 milionů amerických dolarů. Kromě velmi omezené nabídky se do ceny této suroviny promítá také poptávka spojovaná především s kvantovými počítači. Ty jsou totiž i kvůli své obrovské výkonnosti citlivé na teplo.
Od kvantových počítačů se v praxi očekává, že pomohou s novými možnostmi při léčbě nemocí, s objevováním dalších planet či s tvorbou kvalitnějších finančních analýz. Odborníci ale také upozorňují na jejich možné negativní dopady, a to zejména na riziko prolomení přístupu k citlivým informacím.
Společnost Bluefors, která se o dodávky helia-3 z Měsíce před nedávnem přihlásila, se zaměřuje právě na výrobu speciálních chladicích systémů postavených na směsi helia-3 a 4. Pokud chce svou výrobu do budoucna výrazně rozšířit, bez této suroviny se neobejde. „V našich chladicích systémech je až 200krát větší zima než ve vesmíru,“ říká Ingela Waismaaová, která je šéfkou marketingového oddělení firmy Bluefors.
První dodávky možná už v roce 2028
Surovinu ale potřebují i další velké technologické společnosti, která se na kvantové technologie chtějí do budoucna také zaměřovat, a to včetně třeba giganta IBM. Americká firma Interlune navíc již uzavřela také dohodu s americkým ministerstvem energetiky. Zájem projevila třeba také společnost Maybell Quantum.
Těžbu na Měsíci americkým firmám dovoluje speciální zákon z roku 2015 a podle odhadů by první dodávky helia-3 mohly na Zemi dorazit mezi lety 2028 a 2037. Mimo jiné proto se očekává, že v dalších letech začnou postupně otevírat o první velká kvantovaná datová centra.
Americká geologická služba ale varuje, že skutečná těžba helia-3 na Měsíci bude velmi náročná a z praktického pohledu jen těžko realizovatelná. Společnost Interlune přesto věří v úspěch a i v to, že se jí povede vybudovat robustní a fungující dodavatelský řetězec, který velkém množství přinese novou surovinu budoucnosti, uzavírá The Washington Post.