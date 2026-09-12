Nerezová ocel se využívá při výrobě příborů, nádobí, nábytku i dalších bytových doplňků. Tyto výrobky se často dovážejí například z Itálie a Japonska a od zavedení cel na zahraniční ocel v dubnu 2025 jejich ceny v USA vzrostly až o 45 procent, píše americký portál The Wall Street Journal. Podle listu o nerezové výrobky roste zájem zejména mezi mladými zákazníky, především mezi mileniály a příslušníky generace Z.
„Objevuje se všude,“ říká o popularitě nerezové oceli newyorský designér nábytku Seungmin Han, který letos uvedl na trh nerezovou židli za 1 800 dolarů (37 000 Kč).
K oblibě materiálu přispívá nejen jeho moderní vzhled, ale také praktičnost. Nerez je odolná, dobře snáší časté používání a nevadí jí ani kontakt s vodou. Právě spojení výrazného designu a dlouhé životnosti může podle výrobců a prodejců zákazníkům ospravedlnit vyšší cenu.
Například britská společnost David Mellor, která se specializuje na modernistické nerezové vybavení do domácnosti, zvýšila cenu oblíbeného french pressu až o 40 procent a nyní stojí téměř 200 dolarů (4 200 Kč). Vyšší ceny však poptávku nesnížily. Americké prodeje společnosti David Mellor za poslední dva roky vzrostly asi o 70 procent a její výrobky zároveň začalo prodávat mnohem více obchodů.
„Člověk by čekal, že se spotřebitelé začnou materiálu, jehož cena roste, vyhýbat. Ale to se neděje,“ uvedla Noora Tirkkonenová, generální ředitelka společnosti Finnish Design Shop, finského prodejce zaměřeného na severský design a bytové vybavení. I tato firma zahrnuje cla do konečných cen, přesto letos zaznamenala v USA nárůst prodeje nerezových výrobků až o 40 procent.
„Dříve šlo o poměrně levný materiál,“ podotýká americký designér Dean Levin, který s nerezovou ocelí pracuje od roku 2021. Jeho i další designéry přitahuje zejména její vzhled a možnost využití na pracovní desky, dřezy nebo stěny. Podle Levina může právě vyšší cena zvyšovat její přitažlivost. „Když je něco obtížnější získat, stává se to pro lidi atraktivnější,“ dodal.