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Cla ji zdražila, zájem přesto roste. Nerezová ocel vládne bytovému designu

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  13:00

nerez ocel interiér nábytek trend | foto: Profimedia.cz

Nerezová ocel se z ryze praktického materiálu mění v jeden z nejžádanějších prvků současného bydlení a designu. Přestože kvůli clům i rostoucím nákladům ve Spojených státech výrazně zdražila, zákazníky ani designéry to neodradilo.

Nerezová ocel se využívá při výrobě příborů, nádobí, nábytku i dalších bytových doplňků. Tyto výrobky se často dovážejí například z Itálie a Japonska a od zavedení cel na zahraniční ocel v dubnu 2025 jejich ceny v USA vzrostly až o 45 procent, píše americký portál The Wall Street Journal. Podle listu o nerezové výrobky roste zájem zejména mezi mladými zákazníky, především mezi mileniály a příslušníky generace Z.

„Objevuje se všude,“ říká o popularitě nerezové oceli newyorský designér nábytku Seungmin Han, který letos uvedl na trh nerezovou židli za 1 800 dolarů (37 000 Kč).

sonny.han

White Picket Chair (2026). Assembled from the flashy, ready-made stainless steel components found on the fences and gates across New York City’s Asian and West Indian neighborhoods, White Picket Chair challenges the idyllic image of the “American Dream” from an immigrant perspective.

Stainless steel

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3. března 2026 v 15:53, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 15:56
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K oblibě materiálu přispívá nejen jeho moderní vzhled, ale také praktičnost. Nerez je odolná, dobře snáší časté používání a nevadí jí ani kontakt s vodou. Právě spojení výrazného designu a dlouhé životnosti může podle výrobců a prodejců zákazníkům ospravedlnit vyšší cenu.

Například britská společnost David Mellor, která se specializuje na modernistické nerezové vybavení do domácnosti, zvýšila cenu oblíbeného french pressu až o 40 procent a nyní stojí téměř 200 dolarů (4 200 Kč). Vyšší ceny však poptávku nesnížily. Americké prodeje společnosti David Mellor za poslední dva roky vzrostly asi o 70 procent a její výrobky zároveň začalo prodávat mnohem více obchodů.

davidmelloruk

“The Mellor way isn’t about being flash or in-your-face. It’s about not trying too hard when it comes to design. The philosophy has always been the same: to give people good design that will endure, and to make things to a high standard.” Corin Mellor

Pic courtesy of @lauralaurastudio

28. července 2026 v 16:16, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 16:05
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„Člověk by čekal, že se spotřebitelé začnou materiálu, jehož cena roste, vyhýbat. Ale to se neděje,“ uvedla Noora Tirkkonenová, generální ředitelka společnosti Finnish Design Shop, finského prodejce zaměřeného na severský design a bytové vybavení. I tato firma zahrnuje cla do konečných cen, přesto letos zaznamenala v USA nárůst prodeje nerezových výrobků až o 40 procent.

„Dříve šlo o poměrně levný materiál,“ podotýká americký designér Dean Levin, který s nerezovou ocelí pracuje od roku 2021. Jeho i další designéry přitahuje zejména její vzhled a možnost využití na pracovní desky, dřezy nebo stěny. Podle Levina může právě vyšší cena zvyšovat její přitažlivost. „Když je něco obtížnější získat, stává se to pro lidi atraktivnější,“ dodal.

houseofleon

House of Leon, IRL.

3. září 2026 v 0:52, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 16:16
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