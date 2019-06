Pije kafe s máslem. Díky „neprůstřelné“ kávě chce Američan žít navždy

Američan Dave Asprey se plánuje dožít 180 let. A myslí to vážně. „Není to sci-fi, udělám pro to všechno,“ říká 45letý muž, jenž se považuje za prvního profesionálního biohackera na světě. Biohacker je člověk, který využívá vědu a technologie při pokusech zlepšit své zdraví přeprogramováním své biologie. Často při tom dělá věci, které ostatní lidé považují za bláznivé.

Touha po nesmrtelnosti žene Aspreyho každého půl roku na odebrání kostní dřeně, aby měl dost kmenových buněk pro případ, že by je někdy potřeboval využít k léčbě svého těla. Chodí také na kryoterapii, kde si nechává tělo krátkodobě zmrazit tekutým dusíkem, „koupe“ se v infračerveném světle a nechává si na hlavu připojit elektrody.

Dosud ho zlepšování jeho těla a mozku podobnými praktikami přišlo na více než 22,4 milionu korun. Může si to dovolit, protože je zakladatelem legendární „neprůstřelné“ kávy značky Bulletproof (česky neprůstřelný), která má údajně také biohackerské vlastnosti, píše BBC.

K uvaření „neprůstřelné“ kávy je potřeba si koupit tři různé výrobky - černou kávu, máslo a rafinovaný kokosový olej. Buď si můžete koupit originál se značkou Bulletproof, nebo si uvařit „generikum“ z jakékoli kávy, másla a kokosového oleje.

Asprey tvrdí, že nápoj pomáhá zlepšovat fyzické i duševní zdraví. Neprůstřelná káva má po světě spoustu příznivců, hlavně mezi vyznavači nízkosacharidových diet, kteří svůj jídelníček staví na zvýšeném příjmu tuků.

Američan odhaduje, že od roku 2012, kdy začal jednotlivé ingredience prodávat, se této kávy vypilo přes 160 milionů šálků. Značka je tak úspěšná, že přilákala investory, kteří do ní vložili více než 1,5 miliardy korun. Díky tomu se škála sortimentu rozšířila o další položky jídla a životního stylu. Dnes si pod touto značkou lze koupit vše možné od proteinových tyčinek, přes trička až po dietní kuchařky.

Asprey má však také mnoho kritiků, zejména z řad zdravotníků. Poukazují na fakt, že Američan nemá žádnou medicínskou nebo výživovou kvalifikaci. A říkají, že přidávat si máslo do kafe není zdravé.

Inspiraci dostal muž v roce 2004 na cestě po Tibetu. Snažil se tam naučit se meditovat a udělat něco se svým životem a zdravím. Během své úspěšné kariéry v IT v Silicon Valley totiž vážil 136 kilogramů váhy. Během horského treku v Tibetu dostal napít čaje s jačím mlékem (himálajský jak je dlouhosrstý příbuzný bizona a buvola, pozn. red.). „Když jsem to vypil, cítil jsem se dobře jako už dlouho ne. I když v té nadmořské výšce jsem se měl cítit špatně,“ říká.

Po návratu do Kalifornie začal experimentovat na vlastní verzi nápoje. Protože jaků v USA moc není, napadlo ho, že jejich mléko by mohl nahradit mlékem volně se pasoucích krav. Nahradil také čaj kávou. Přidal poslední ingredienci, které říká oktanový olej pro mozek. Jde o rafinovanou formu kokosového oleje nazvanou středně rozvětvený triglycerid MCT.



Asprey tvrdí, že jeho vynález, který pije každý den k snídani, mu pomohl změnit život a zhubnout 45 kilogramů. V roce 2009 začal o nápoji psát blog. O tři roky později rozjel online prodej značky Bulletproof. První investice přišla od firmy Trinity Ventures, která financovala také rozjezd společnosti Starbucks.

Prodeje značky stabilně rostly, ale opravdový skok přišel v roce 2016, kdy se produkty začaly prodávat v síti výběrových supermarketů Whole Foods Market.

Výživová poradkyně a mluvčí Britské dietetické asociace Aisling Pigottová je však skeptická. „Nikdy bych něco takového nedoporučila, protože nápoj obsahuje kalorie a tuk navíc, aniž by poskytoval jinou nutriční hodnotu,“ vysvětluje. „Přidávat si máslo do kafe vám nic nedá. S takovou snídaní přijdete o to, co by vám dal pokrm založený na jídle - nejsou tam bílkoviny, vitaminy ani minerály,“ doplnila.

Asprey ale poukazuje na to, že někteří profesionálové naopak nízkosacharidové diety vyzdvihují jako zdraví prospěšné. „Měl jsem artritidu v kolenou, chronický únavový syndrom, kognitivní poruchu, vysoké riziko infarktu, sklon k cukrovce a neustále jsem se cítil špatně. Všechno to je pryč,“ tvrdí.