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Luxusní značky už nesmí ničit neprodané oblečení. Zákaz EU má ale řadu výjimek

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  17:00
Kolekce Chanel PAP na Paris Fashion Week 5. října 2026

Kolekce Chanel PAP na Paris Fashion Week 5. října 2026 | foto: Profimedia.cz

Modelky při přehlídce Chanel během Paris Fashion Week 5. října 2026
Kolekce Chanel PAP na Paris Fashion Week 5. října 2026
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Evropská unie od 19. července 2026 zakázala velkým podnikům ničit neprodané či vrácené oblečení a obuv. Některé luxusní značky přitom v minulosti raději likvidovaly neprodané výrobky, než aby je nabízely s výraznými slevami, které by mohly poškodit jejich prestiž a exkluzivitu. Odborníci nicméně upozorňují, že nová evropská pravidla obsahují řadu výjimek, které mohou firmám umožnit v této praxi pokračovat.

Evropská legislativa také ukládá velkým podnikům povinnost zveřejňovat údaje o množství vyřazeného neprodaného zboží a důvodech jeho vyřazení.

Podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí bylo v Evropě v roce 2020 zničeno 264 000 až 594 000 tun textilu ještě před jeho použitím. To představovalo přibližně čtyři až devět procent veškerého textilu uvedeného na evropský trh, napsala agentura Bloomberg.

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Na praktiky luxusních značek upozornil také letošní soudní proces v Hongkongu. Čtyři bývalí zaměstnanci tamního skladu společnosti Chanel byli v srpnu odsouzeni ke čtyřem až sedmi letům vězení za spiknutí s cílem odcizit zboží v hodnotě přibližně 1,12 milionu dolarů (zhruba 24 milionů Kč), které bylo určeno k likvidaci. Během procesu vyšlo najevo, že Chanel v minulosti každé tři až šest měsíců ničil přibližně 10 000 až 20 000 módních výrobků.

Společnost Chanel však uvedla, že tato čísla neodrážejí její současné postupy, které se podle ní změnily v souladu se závazky v oblasti udržitelnosti.

Zákony mohou mít mezery

Zákaz likvidace neprodaného oblečení platí ve Francii už od roku 2022. Podle expertů však francouzská i evropská legislativa obsahuje mezery. Francouzský zákon zakazuje likvidaci neprodaného zboží, ale umožňuje jeho recyklaci. Firmy tak mohou například rozvláknit neprodané oblečení a získaný materiál použít k výrobě izolací nebo koberců.

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Podle Christiny Deanové, zakladatelky společnosti R Collective, která přepracovává nevyužité výrobky luxusních módních domů na nové produkty, jde o způsob, jak zákaz ničení neprodaného zboží obejít. „Na vstupu máte zlato a na výstupu odpad,“ zmínila.

Evropské předpisy jsou v tomto ohledu přísnější a takovou recyklaci považují za ničení. Obsahují však řadu jiných výjimek, které odborníci kritizují, protože podle nich umožňují firmám zákaz obcházet.

Zákaz se například nevztahuje na kožené zboží včetně kabelek, některé limitované edice ani na oděvy s logem či ochrannou známkou, které nelze odstranit bez poškození výrobku. „Je to poněkud zvrácená motivace k tomu, aby se tato označení už od začátku vyráběla tak, že je bude obtížnější odstranit,“ uvedla belgická europoslankyně Sara Matthieuová.

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Za určitých podmínek lze také zničit výrobky, jejichž oprava by byla příliš nákladná, nebo zboží, které se firmám nepodařilo prodat ani během osmitýdenního pokusu o opětovný prodej, ať už vlastními silami, nebo prostřednictvím charitativní organizace.

Řada výjimek se podle agentury Bloomberg do legislativy dostala až v závěrečné fázi jejího schvalování. Ekologické organizace proto mají podezření, že jejich prosazení ovlivnila lobby módního průmyslu. „Nemohu to dokázat, ale nevidím jiný důvod, proč by se do zákona dostaly právě takové výjimky,“ uvedla Matthieuová.

Experti také upozorňují, že povinnost zveřejňovat informace o zničeném zboží může luxusní značky konkurenčně znevýhodnit. Ostatní firmy díky údajům získají přehled o tom, které výrobky jejich konkurentů se špatně prodávají.

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„Požadavky na transparentnost by ve skutečnosti mohly mít větší dopad než samotný zákaz ničení oblečení,“ řekla odbornice na textilní průmysl a oběhové hospodářství Viola Wohlgemuthová z německé ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe.

„Je to něco zcela nového, protože textilní průmysl se dosud snažil všechno zametat pod koberec. Nejen před ekologickými organizacemi, ale také před konkurencí,“ doplnila.

Nová pravidla mohou podle poradkyně pro luxusní průmysl Julie El Ghouzziové poškodit pověst módních značek. „Pokud děláte něco, co může veřejnost považovat za nepřijatelné, riskujete poškození své pověsti. A v luxusním průmyslu je právě pověst tím, co činí značku žádoucí,“ uvedla pro agenturu Bloomberg.

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