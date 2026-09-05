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Přijeďte, prosí Nepál turisty. Země zoufale potřebuje jejich peníze

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  9:00
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...

Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a Číny. (29. sprna 2026) | foto: Profimedia.cz

Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
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Nepál vyzval zahraniční turisty, aby kvůli ničivým povodním nerušili své cesty do Himálaje. Země se totiž obává, že vedle zničené infrastruktury přijde také o významnou část příjmů z cestovního ruchu. Škody přitom podle vlády dosahují zhruba pěti miliard dolarů.

„Naše horské stezky a trekingové trasy na vás stále čekají,“ uvedl podle agentury Bloomberg nepálský ministr cestovního ruchu Chadak Radž Paudel. „Váš příjezd do Nepálu v této době neznamená jen dovolenou. Je to velká podpora zemi, která bojuje s touto katastrofální tragédií způsobenou přívalovou povodní,“ dodal.

Výzva přichází v době, kdy svět obletěly dramatické záběry zničených vesnic, mostů a silnic. Řada turistických oblastí přitom funguje bez zásadnějších omezení. Nepálské úřady se proto obávají, že obrazy zkázy odradí návštěvníky i od cest do míst, která zůstala nedotčená.

Ledovec se zřítil do údolí

Povodně minulý týden spustily kolaps ledovce. Obrovská masa ledu, bahna, kamenů a vody se pak prohnala údolím a během několika minut smetla celé osady. Podle údajů nepálského ministerstva zahraničí se stále pohřešuje přibližně 590 cizinců z 39 zemí. Celkový počet obětí v Nepálu už přesáhl tisícovku.

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Vedle tragické bilance obětí začíná být stále zřejmější také rozsah ekonomických škod. Podle New York Times nepálská vláda odhaduje, že povodně způsobily škody přibližně za pět miliard dolarů. To odpovídá zhruba desetině celoročního výkonu celé nepálské ekonomiky.

„Rozsah a míra škod způsobených touto katastrofou jsou stále jasnější, jak se zlepšuje přístup do postižených oblastí a získáváme další informace,“ uvedlo tamní ministerstvo zahraničí. Povodně poškodily nebo zničily čtrnáct hydroelektráren a země kvůli tomu přišla dočasně o přibližně 12 procent své výrobní energetické kapacity.

Ekonomika stojí na penězích ze zahraničí

Nepál se s následky katastrof vyrovnává v době, kdy má jen omezené finanční možnosti. Země stále splácí účet za ničivé zemětřesení z roku 2015, které způsobilo škody odhadované na devět miliard dolarů.

Od té doby se zadlužení státu téměř zdvojnásobilo. Zatímco v roce 2015 odpovídal veřejný dluh přibližně 26 procentům velikosti ekonomiky, nyní se pohybuje kolem 45 procent. Přibližně pětina vládních výdajů navíc směřuje na splácení dluhu a úroků.

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Významnou část ekonomiky tvoří peníze, které Nepálci vydělávají v zahraničí. Ty představují více než čtvrtinu ekonomického výkonu země. Každý rok odjíždí za prací do zahraničí přibližně 600 tisíc Nepálců, často do zemí jako Katar, Saúdská Arábie nebo Malajsie.

Peníze, které posílají domů, financují značnou část spotřeby a stavební činnosti v okolí hlavního města Káthmándú. Zároveň ale posilují závislost země na jediném zdroji příjmů a ztěžují rozvoj konkurenceschopného průmyslu.

29. srpna 2026

Dalším problémem jsou dražší dovozy. Nepál je silně závislý na dovozu paliv a oslabení nepálské rupie situaci ještě zhoršuje. Náklady navíc zvyšují dopady války s Íránem.

Naděje v elektrárnách i turistech

Nepál chtěl svou ekonomiku postupně opřít také o vývoz elektřiny. Himálajské řeky nabízejí obrovský energetický potenciál odhadovaný až na 43 gigawattů elektřiny a část této produkce by se dala prodávat do Indie.

Investice do nových elektráren však v minulosti brzdilo soupeření Indie a Číny. Povodně nyní mnoho projektů poškodily a některé mohou vrátit nepálské energetické ambice o několik let zpět.

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Podobně důležitý je cestovní ruch. Nepál patří mezi země, jejichž image je s horami a Himálajem neoddělitelně spojena. Každoročně do země míří horolezci a turisté směřující k Mount Everestu, stejně jako poutníci k náboženským místům v Tibetu.

„Myslíte na hory, myslíte na Nepál,“ řekl New York Times Samip Pokharel, spoluzakladatel cestovní společnosti Geet Travels v Káthmándú. Podle něj ale katastrofa představuje riziko pro obraz Nepálu jako turistické destinace.

„Povodně zničily jen jeden koridor, zbytek země funguje normálně,“ uvedl. Zároveň se obává, že ničivé záběry mohou poškodit turistický sektor právě v době, kdy se Nepál začínal zbavovat pověsti země sužované politickou nestabilitou.

Zatím však podle něj není důvod k panice. „Dosud jsem nezaznamenal žádné zrušení rezervací,“ řekl spoluzakladatel cestovní společnosti Geet Travels v Káthmándú.

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