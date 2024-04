Leťte tam, kam budete chtít. Americké aerolinky nabízejí lákavou permanentku

Americká nízkonákladová letecká společnost Frontier Airlines přichystala pro své zákazníky mimořádnou akci. Program se jmenuje All You Can Fly Pass a umožňuje neomezené létání s dopravcem na předem zvolené období. Měsíční neomezená letenka vyjde zájemce zhruba na 3 400 korun, letní od 1. května do 30. září na 9 000 korun, roční pak stojí v přepočtu kolem 14 tisíc Kč.