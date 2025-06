Ještě během koronavirové pandemie mnozí život v San Francisku kritizovali. Poukazovali na odliv majetného obyvatelstva i nárůst počtu bezdomovců v ulicích. To se ale v posledních měsících změnilo, píše s odkazem na zprávu společnosti Sotheby’s agentura Bloomberg. Dolaroví milionáři, kteří se sem v poslední době přistěhovali, tu navíc chtějí žít dlouhodobě.

„Pokud někdo investuje do umělé inteligence, chce být právě v San Francisku, a to kvůli odborníkům a talentům, kteří zde žijí,“ uvedl Bradley Nelson ze společnosti Sotheby’s, který se na zprávě o aktuální nemovitostních trendech ve Spojených státech podílel.

Umělá inteligence změnila pravidla hry

Někdejší lesk ztratilo San Francisco v roce 2020, když začátkem pandemie zavřely restaurace i kavárny. Lidé se houfně přesouvali na home office a firmy vypovídaly nájmy kanceláří. Po odmlce teď ale město i s nejbližším okolím opět nabírá na atraktivitě.

Nelson je toho názoru, že umělá inteligence významně změnila tvorbu bohatství v globální ekonomice. K obratu nálady ve městě podle něj přispívá i starosta Daniel Lurie, který ho dlouhodobě propaguje v amerických médiích.

San Francisco si přitom v posledních letech zkazilo pověst především kvůli rostoucí kriminalitě, obchodu s drogami nebo množství bezdomovců. Rozmach umělé inteligence však znovu oživuje technologickou komunitu města a láká na sever Kalifornie stále víc nadšenců. Umělá inteligence je v současnosti v San Francisku fenoménem srovnatelným s ranou érou internetu na konci 90. let.

Poptávka po luxusu roste i v New Yorku

Poptávka po luxusních nemovitostech se však netýká pouze Kalifornie. Podobné trendy jsou patrné i v dalších amerických městech, a to včetně New Yorku. Tam počet prodejů nemovitostí s cenovkou nad hranicí 10 milionů amerických dolarů v prvním kvartálu letošního roku meziročně stoupl o 115 procent.

Podle agentury Bloomberg se do poptávky promítá také návrat zaměstnanců zpět do kanceláří. Mnohé firmy v USA totiž upouští od práce z domova. Po koronavirové pandemii zároveň ožil společenský život, který mnohé Američany do měst opět láká.

Američané mnohem více než dřív také vyhledávají luxusní nemovitosti v Evropě. Mezi nejvyhledávanější destinace se řadí Portugalsko, Francie, Itálie, Španělsko i Velká Británie. Movité američany láká změna životního stylu i aktuální politická situace v USA. Mnoho amerických dolarových milionářů totiž nesouzní s politikou Donalda Trumpa, a i San Francisco se řadí k tradičním demokratickým baštám.

„Koupě domu v Londýně je pro Američany výhodnější než kdy dřív, a to díky kurzu,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg autor zprávy o luxusních nemovitostech v USA Bradley Nelson.