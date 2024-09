Dostupnost bydlení trápí i vyspělé státy. Nejvíce jsou biti mladí, říká analýza

Údaje společnosti Gallup Analytics ukazují, že asi polovina respondentů v zemích OECD je momentálně nespokojena s cenovou dostupností bydlení. Proti poslednímu měření jde o výrazný nástup, který je mimo jiné způsobený dlouhodobě vysokými úrokovými sazbami většiny centrálních bank ve světě, píše Financial Times.

Přestože vyšší úrokové míry obecně přispěly k alespoň mírnému snížení cen nemovitostí, v několika unijních státech zůstává bydlení dražší než před vypuknutím koronavirové pandemie. Týká se to i Spojených států amerických, kde více než 60 procent dotázaných uvedlo, že s dostupností bydlení v USA nejsou spokojeni.

Málo se staví

Spotřebitele trápí, že vyšší ceny potravin či pohonných hmot snížily jejich disponibilní příjmy. K tomu se navíc v mnoha případech přidalo i vyšší nájemné. Analytici se snaží najít důvody, které za tímto růstem stojí. Mnozí odborníci se domnívají, že problém je hlavně na nabídkové straně. Jednoduše řečeno se tedy v posledních letech nepovedlo postavit dostatek nových bytů či domů.

„Nezvládlo se vystavět dostatek nemovitostí. Developeři se navíc často zaměřují na bohatší vrstvu, což na domácnosti s nižšími disponibilními příjmy negativně dopadá ještě o to významněji,“ komentuje situaci pro Financial Times ekonom Willem Adema, který v rámci OECD pracuje v oddělení sociální politiky.

Nespokojenost s bytovou politikou může v dalších letech velmi citelně ovlivnit výsledky voleb, a to nejen ve Spojených státech. O velké politické téma půjde i v rámci jednotlivých ekonomik Evropské unie, a to včetně České republiky, kterou čekají důležité parlamentní volby už na podzim příštího roku.

Bydlení v USA za 3 roky zdražilo o 40 procent

Z Case-Shillerova indexu plyne, že průměrná kupní cena domů je v USA aktuálně o 38 procent vyšší než v době, kdy se aktuální prezident Joe Biden ujal prezidentského úřadu, tedy v lednu roku 2021. Americká měsíční splátka úvěru v případě vlastního bydlení momentálně v průměru vychází na zhruba 3 096 amerických dolarů (zhruba 71 tisíc korun). Ještě v lednu roku 2021 šlo o 2 tisíce dolarů (asi 46 tisíc korun), plyne z výzkumu, za kterým stojí experti z Harvardovy univerzity.

Citelný nárůst cen nemovitostí zaznamenala v posledních letech také Velká Británie. Za jednu nemovitost tam zájemce momentálně musí zaplatit zhruba osminásobek průměrné roční mzdy. To je více než dvojnásobek poměru proti roku 1997.

Aktuální data OECD, které pochází od 37 tisíc respondentů z 37 států, rovněž ukazují, koho bytová problematika trápí nejvíce. Je to hlavně mladá generace do 30 let (celkem 55 procent dotázaných) a dále o osoby, kterým je mezi 30 až 49 lety (56 procent respondentů). Mnozí z nich již přestávají věřit, že by se jim někdy podařilo pořídit vlastní nemovitost.

Kromě bytové problematiky většinu lidí ve státech OECD trápí i otázka veřejné dopravy, vzdělávání nebo zdravotní péče. Celková nespokojenost s vlastní životní úrovní však proti poslednímu měření v roce 2023 stoupla jen nepatrně, a to o jeden procentní bod na 25 procent, uzavírá Financial Times.