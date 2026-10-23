Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Němečtí experti navrhli zrušit všechny zemědělské dotace v EU, nemají žádný smysl

Autor: ,
  6:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Přední němečtí ekonomové a právní experti žádají zrušení veškerých zemědělských dotací. Tak masivní státní zásahy podle nich nemají žádné přesvědčivé ekonomické opodstatnění.

Návrh vyšel od uskupení Kronberger Kreis, které působí jako odborný poradní sbor Nadace pro tržní hospodářství (Stiftung Marktwirtschaft). Mezi jeho členy patří vlivní ekonomové a právníci. Prosazují důsledné reformy orientované na trh, hospodářskou soutěž a deregulaci. Z návrhu cituje týdeník Der Spiegel.

„Neexistuje žádné přesvědčivé ekonomické ospravedlnění pro tak rozsáhlé státní zásahy,“ uvedl mluvčí uskupení Lars Feld. Cílená opatření mohou sice mít smysl v případě, že selže trh nebo například za účelem ochrany životního prostředí a přírody. Plošné dotace pro zemědělský sektor však podle Felda nejsou vhodným nástrojem.

Protržně orientovaní profesoři ekonomie přicházejí se svou analýzou před nadcházejícím vyjednáváním o víceletém finančním rámci Evropské unie na období let 2028 až 2034. Tato jednání podle nich představují příležitost k zásadnímu přenastavení evropské zemědělské politiky.

Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců

Zemědělské dotace v Německu poskytované z prostředků EU, federální vlády i jednotlivých spolkových zemí dosahují podle expertů více než deseti miliard eur (243 miliard Kč) ročně. V uplynulých pěti letech tvořily tyto veřejné prostředky přibližně 42 procent příjmů v zemědělství. Zemědělský sektor se přitom na hospodářském výkonu země podílí méně než jedním procentem, poznamenává šéf hospodářského institutu Ifo a také člen uskupení Clemens Fuest.

Plošné zemědělské dotace neospravedlňuje ani argument potravinové bezpečnosti, říká Fuest. „Zajištění dodávek nezávisí na dosažení co nejvyšší míry národní soběstačnosti, ale na otevřených trzích, rozmanitých zdrojích zásobování a náležité přípravě na mimořádné krizové situace,“ argumentuje šéf Ifo.

Experti také upozorňují, že dohody o volném obchodu často ztroskotají kvůli odporu zemědělců. A to přesto, že by z nich spotřebitelé i další hospodářská odvětví mohli těžit.

Česku po auditu Bruselu hrozí, že bude muset vrátit šest miliard na dotacích

Bývalá německá vláda plánovala zrušit dotace na zemědělskou naftu. Zemědělci ale několik týdnů po celé zemi protestovali s traktory a nakonec byli úspěšní: od začátku roku 2026 se dotace plně obnovila.

„Nemůžeme dotace utvářet na základě toho, kdo zapálí nejvíce domů nebo kdo je nejradikálnější,“ varuje však Fuest.

Jako příklady zemí, kde zemědělství funguje s výrazně menšími tržními zásahy, uvádějí experti německého uskupení Austrálii a Nový Zéland. Novozélandský zemědělský sektor prošel díky reformám formou šokové terapie a nyní je považován za efektivní. Mnoho malých farem tam však zároveň zaniklo, přiznávají experti.

Jste pro zrušení zemědělských dotací v EU?

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Němečtí experti navrhli zrušit všechny zemědělské dotace v EU, nemají žádný smysl

ilustrační snímek

Přední němečtí ekonomové a právní experti žádají zrušení veškerých zemědělských dotací. Tak masivní státní zásahy podle nich nemají žádné přesvědčivé ekonomické opodstatnění.

23. října 2026  6:55

Boháči přesouvají zlato do Singapuru. Obávají se válek i rostoucích dluhů

ilustrační snímek

Bohatí investoři ze Spojených států, Evropy i Blízkého východu začínají ve velkém přesouvat své zlato do Singapuru. Důvodem jsou především obavy z válečných konfliktů, rostoucího zadlužení států a...

23. října 2026

Příliš drahý oběd. Kvůli ceně ho v práci vynechává víc než polovina lidí

Premium
ilustrační snímek

Více než polovina zaměstnanců alespoň někdy vynechá oběd v práci kvůli drahotě. Většina by za polední menu dala nejvýše 170 korun, průměrná útrata však v září dosáhla téměř 203 korun. Češi proto...

23. října 2026

Miliony dolarů do reklamy. Americké firmy už vědí, jak využít vrácené clo

Šéfka marketingu společnosti e.l.f. Beauty Laurie Lamová na marketingové...

Americké firmy začínají od státu zpětně inkasovat miliardy dolarů, které zaplatily na dovozních clech zavedených prezidentem Trumpem. Část peněz chtějí investovat do reklamy, propagace a budování...

22. října 2026

Škodovka je bílá vrána, kritizoval expert zmrazení platů v celém koncernu VW

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Zaměstnancům Škody Auto by se měly zmrazit platy. Podle zástupců odborů KOVO to na čtyři roky požaduje koncern Volkswagen. Požadavek se má týkat také bonusů a prémií, což rovněž odboráři odmítají....

22. října 2026  18:27

Česko má unikátní recyklační linku. Mění tabákové náplně na surovinu pro stavbu silnic

V Hoříně u Mělníka se otevřela nová recyklační linka společnosti Reneso ČR pro...

Česko jako první země na světě spustilo recyklační linku na použité tabákové náplně umístěnou v lodním kontejneru. Speciální technologie z nich v průmyslovém areálu v Hoříně u Mělníka vyrábějí...

22. října 2026  18:12

STV Invest už je spolumajitelem kopřivnické Tatry, koupila podíl v Promet Tools

ilustrační snímek

Skupina STV Invest koupila 17,5 procenta ve společnosti Tatra Trucks. Od Promet Group získala poloviční podíl ve společnosti Promet Tools, která v kopřivnické automobilce drží 35 procent akcií....

22. října 2026  17:25

Hypotéky zlevňovat nemusí. Návrat ke dvěma procentům je zatím nereálný, říká expert

ilustrační snímek

Návrat hypotečních sazeb ke dvěma procentům je v dohledné době nepravděpodobný. Pokud úroky v budoucnu klesnou, reálnější je podle odborníků úroveň mezi třemi a čtyřmi procenty. Už dnes přitom mohou...

22. října 2026  16:31

Řetězce jsou pro hackery snadný cíl. Problémy s mrazáky mělo ve Francii 80 obchodů

Žena prochází kolem prázdných lednic v supermarketu Intermarche ve městě Nevez...

Nedávný kybernetický útok na francouzské supermarkety zasáhl také známý řetězec Carrefour. Hackeři na dálku změnili nastavení mrazáků, ve kterých pak začala prudce stoupat teplota. V některých...

22. října 2026  16:10

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

22. října 2026  14:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejdřív se v JPMorgan bitcoinu smáli. Teď mu předpovídají větší výnos než zlatu

Bitcoin má podle amerického bankovního giganta překonat akcie i zlato. Má to však háček

Americká investiční společnost JPMorgan poprvé zahrnula bitcoin do své dlouhodobé prognózy výnosů. V příštím desetiletí od něj v základním scénáři očekává průměrné roční zhodnocení o deset procent,...

22. října 2026  13:45

Kdy začíná Black Friday 2026 a jak poznat, že jde o skutečnou slevu a neprohloupit

Kdy začíná Black Friday 2026 a jak poznat, že jde o skutečnou slevu?

Oficiální Černý pátek neboli Black Friday v roce 2026 připadá na pátek 27. listopadu. Pro drtivou většinu českých e-shopů však nejde o jediný den – slevové maratony startují s výrazným předstihem a...

22. října 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×