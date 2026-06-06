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Důchodce přiznal výdělek ze sběru lahví. Úřad mu snížil státní podporu

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  8:12
Hamburský senior Hans S., který kvůli nízkému důchodu pobírá státní podporu, nahlásil příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu následně dávku o odpovídající částku snížil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poté, co případ vzbudil pozornost médií, úřady rozhodly, že pětasedmdesátiletý důchodce si může sběrem lahví měsíčně přivydělat až 50 eur (asi 1210 korun), aniž by se to promítlo do výše podpory. Informoval o tom deník Bild. Podle něj je Hans S. jediným obyvatelem Hamburku, který příjem ze zálohovaných obalů úřadům přiznal.

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Senior oznámil, že za vrácené lahve a plechovky získal během jednoho měsíce 58,25 eura (zhruba 1410 korun). O tuto částku mu pak byla státní podpora krácena. Peníze se snažil získat zpět, neuspěl však. Obrat nastal až po mediálním zájmu, kdy se k případu vyjádřila také spolková ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová.

Výjimka umožňující přivýdělek do 50 eur měsíčně se podle Bildu vztahuje pouze na Hanse S. Důchodce navíc musí úřadům dokládat účtenky za vrácené lahve a plechovky.

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