Důchodce přiznal výdělek ze sběru lahví. Úřad mu snížil státní podporu

Poté, co případ vzbudil pozornost médií, úřady rozhodly, že pětasedmdesátiletý důchodce si může sběrem lahví měsíčně přivydělat až 50 eur (asi 1210 korun), aniž by se to promítlo do výše podpory. Informoval o tom deník Bild. Podle něj je Hans S. jediným obyvatelem Hamburku, který příjem ze zálohovaných obalů úřadům přiznal.
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Senior oznámil, že za vrácené lahve a plechovky získal během jednoho měsíce 58,25 eura (zhruba 1410 korun). O tuto částku mu pak byla státní podpora krácena. Peníze se snažil získat zpět, neuspěl však. Obrat nastal až po mediálním zájmu, kdy se k případu vyjádřila také spolková ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová.
Výjimka umožňující přivýdělek do 50 eur měsíčně se podle Bildu vztahuje pouze na Hanse S. Důchodce navíc musí úřadům dokládat účtenky za vrácené lahve a plechovky.