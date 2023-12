Německo zimu s plynem přečká, problémy mohou přinést mrazy, uvedl tamní svaz

„V našich analýzách nastane nedostatek plynu jen při extrémně nízkých teplotách, které jsme ale v Německu už roky neměli,“ řekl Heinermann. „Navzdory nedávným mrazům, které doprovázel prudký nárůst spotřeby plynu, však tuto zimu podle všech předpokladů dobře zvládneme,“ dodal.

Německo na začátku listopadu zcela naplnilo své plynové zásobníky, a tak splnilo podmínky zákona o energetické bezpečnosti. Ten vyžaduje, aby k 1. listopadu byly zásobníky plné z 95 procent. Toho země dosáhla už na konci září, do listopadu pak hodnotu 100 procent dokonce přesáhlo. To je možné díky tomu, že zajištěná kapacita je nižší než skutečné technické možnosti zařízení.

Mrazy výhledy nezhoršily

S čerpáním zásob plynu Německo začalo 21. listopadu a na začátku prosince mělo v zásobnících 96 procent. To byla podle INES nadprůměrná hodnota. Následné mrazy spotřebu plynu v Německu zvýšily a zásobníky jsou nyní podle evropské organizace provozovatelů plynovodní sítě Gas Infrastructure Europe (GIE) naplněny z 91,6 procenta. První vlna mrazů ale podle INES výhled Německa na přečkání zimy nijak nezhoršila.

Scénář s nízkými teplotami vychází z hodnot v roce 2010, kdy Evropa zažila mimořádně chladnou zimu. INES rovněž předložil prognózy s takzvanými normálními teplotami podle roku 2016 a s teplotně nadprůměrnou zimou podle roku 2020. V obou těchto modelových případech žádné zásobovací problémy Německu nehrozí, země by si navíc uchovala velké zásoby plynu až do jara.

V případě teplé zimy by nejnižšího stavu zásob Německo dosáhlo na konci ledna, kdy by zásobníky byly plné ze 71 procent. Za průměrných teplot by zásoby klesly do konce března na 35 procent, poté už ale INES opět předpokládá rychlé uskladňování plynu.

Svaz INES má nyní 15 členů, kteří spravují přes 90 procent kapacity německých úložišť s plynem, a kolem 25 procent kapacit úložišť v Evropské unii.