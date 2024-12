Jednání šéfů Volkswagenu a odborářů v Německu pokračují, dohoda je v nedohlednu

Nové kolo jednání, jehož cílem je najít kompromis do Vánoc, začalo v Hannoveru v pondělí. Po třinácti hodinách jej vyjednavači v noci na úterý přerušili a ke stolu usedli opět v úterý dopoledne. Jednali pak zhruba třiadvacet hodin a po krátké pauze ve středu odpoledne rozhovory obnovili. Podle zdrojů DPA by se mohly opět protáhnout až do noci. Postoje jednotlivých stran jsou i nadále velmi vzdálené, a není tak vyloučeno, že jednání zcela ztroskotají.

Vedení koncernu Volkswagen tvrdí, že kvůli sílící konkurenci především v Asii a zároveň kvůli klesající poptávce musí přijmout úsporná opatření. Avizovalo mimo jiné snižování mezd o deset procent, propouštění a nevyloučilo ani uzavření některých závodů značky v Německu.

Odboráři naopak tvrdí, že firmu do krize dostaly chyby manažerů. Zaměstnanci jsou podle odborů ochotni vzdát se případného zvýšení mezd, respektive by jim nevadilo, kdyby prostředky byly dočasně převedeny do takzvaného fondu budoucnosti.

Odmítají ale propouštění a zavírání továren v Německu. Úspory, které navrhují, ale podle vedení koncernu nestačí. V uplynulých dvou týdnech své požadavky zaměstnanci podpořili dvěma výstražnými stávkami v devíti z deseti závodů v Německu a pohrozili eskalací v novém roce, pokud se tento týden nepodaří dosáhnout kompromisu.

Do koncernu Volkswagen patří i česká automobilka Škoda Auto, které se ale na rozdíl od značky Volkswagen daří. Na konci října uvedla, že celosvětově za tři čtvrtletí zvýšila meziročně výrobu o 5,3 procenta na 780 500 vozů. Vedoucí plánování lidských zdrojů společnosti Škoda Auto Štěpán Lacina koncem listopadu také uvedl, že automobilka neplánuje propouštění kmenového personálu, snižování stavů se má týkat pouze agenturních pracovníků.