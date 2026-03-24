Místo aut rakety. Volkswagen zachraňuje významnou továrnu a pracovní místa

  19:37
Německý automobilový gigant Volkswagen jedná o radikální proměně jednoho ze svých závodů. Kvůli krizi autoprůmyslu a propadu zisků plánuje v továrně v Osnabrücku ukončit výrobu vozů a začít tam produkovat komponenty pro izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome. Firma doufá, že díky spolupráci s izraelskou firmou Rafael Advanced Defence Systems se podaří zachránit zdejší pracovní místa.
Obě společnosti podle informací deníku Financial Times plánují přeměnit ohrožený závod v Osnabrücku na západě Německa tak, aby vyráběl součástky pro mobilní systém protivzdušné obrany Iron Dome, který tato izraelská státní skupina vyvinula, píše list.

Zisky německého automobilového průmyslu prudce klesají v důsledku rostoucí čínské konkurence a váhavého přechodu na elektromobily. Obrannému průmyslu se mezitím kvůli zhoršující se geopolitické situaci velmi daří.

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

Obě společnosti doufají, že zachrání všech 2300 pracovních míst v dolnosaském závodě, jemuž hrozilo uzavření. Obranné systémy by chtěly prodávat evropským vládám.

„Cílem je zachránit všechny, možná dokonce i růst,“ řekl listu jeden ze zdrojů obeznámený s plány. „Ten potenciál je obrovský. Je ale také na každém jednotlivém zaměstnanci, zda se k tomuto záměru chce připojit,“ dodal. Podle dalšího zdroje plán aktivně podporuje německá vláda.

Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

VW už vyrábí vojenské nákladní vozy ve společném podniku dceřiné společnosti MAN a německé zbrojní skupiny Rheinmetall. Partnerství s firmou Rafael by však pro společnost znamenalo významný návrat k výrobě zbraní, neboť během druhé světové války vyráběla pro wehrmacht vojenská vozidla a létající bombu V1.

Podle plánů by továrna v Osnabrücku vyráběla různé díly pro Iron Dome, včetně těžkých nákladních vozidel, která nesou rakety systému, a také odpalovací zařízení a generátory elektřiny. Samotné projektily by však nevyráběla.

