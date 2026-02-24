Aktuální data přicházejí ve chvíli, kdy se německý kancléř Merz chystá na návštěvu do Pekingu. Jednat bude i s prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým jsou ve středu domluveni na společné večeři. Půjde o vůbec jeho první oficiální návštěvu v Číně od jeho nástupu do funkce. Oba státníci však mohou řešit i obrovskou čínsko-německou obchodní nerovnováhu, píše The Guardian.
V roce 2025 Německo dovezlo z Číny zboží v hodnotě přibližně 170,6 miliard eur, což je více než dvojnásobek hodnoty vývozu z Německa do Číny, který činil zhruba 81,3 miliard. Je tedy patrné, že čínský podíl na vzájemných obchodních vazbách je proti Německu jen zhruba poloviční.
Stavějme rychle jako Čína, vyzval německý kancléř. Česko na nový zákon čeká
Ve stejnou chvíli je ale čínský trh pro německé firmy důležitý. Jde hlavně o koncern Volkswagen, který jej s trochou nadsázky může brát jako za své druhé Německo. Ačkoliv odbyt VW v Číně poslední roky klesá, stále je obrovský. Mimo jiné proto, že zde žije obrovský počet lidí. Kromě Volkswagenu se v Číně dlouhodobě daří i BMW nebo značce Mercedes-Benz.
Německé automobilky se bez Číny neobejdou
Kancléř Merz tedy i proto musí k jednání s čínskými politiky přistoupit opatrně a obezřetně, píše The Guardian. Během návštěvy v Číně plánuje mnohem víc než jen společnou večeři s čínským prezidentem. Německá média informovala o tom, že by měl navštívit čínskou továrnu německého výrobce turbín Siemens Energy, tamní fabriku automobilky Mercedes-Benz nebo třeba čínskou technologickou společnost Unitree Robotics.
Merz bude mít během návštěvy Číny k dispozici početnou delegaci. Půjde o zhruba třicet představitelů německého vrcholného byznysu. Součástí má být i Oliver Zipse, který šéfuje automobilce BMW. „Naše cesta vysílá Číně jasný signál, že složité globální výzvy je možné řešit pouze fungující spoluprací,“ uvedl před několika dny Zipse.
Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně
Kromě byznysové roviny se očekává, že Merz s čínskými politickými představiteli bude diskutovat i na téma stále probíhající války na Ukrajině. Právě Německo totiž Čínu dlouhodobě žádá o to, aby na ruskou stranu kvůli pokračujícím bojům vyvolávala výraznější tlak. „Německý kancléř otevře i lidskoprávní otázky,“ řekl mluvčí německé vlády Sebastian Hille.
Americko-německý obchod se propadá
Čínský prezident se bude možná zajímat i o to, proč se Německo i celá Evropská unie snaží omezovat svou závislost na Číně. Tématem nejspíš budou i cla na elektromobily dovážené z Číny.
Merz může během návštěvy Číny deklarovat, že právě Německo proti clům na čínské elektromobily v roce 2024 hlasovalo. Tento měsíc se navíc právě Německu podařilo vyjednat výjimku z unijních cel na dovoz modelu Volkswagen Cupra Tavascan, který se v Číně vyrábí.
Další evropský lídr v Číně. Prohlubme vztahy, vyzval Starmer při setkání se Sim
Poslední roky ukazují, že Německo k Číně přistupuje obezřetně. Obává se totiž ještě výraznějších kroků, které by poškodily německou ekonomiku. Ta totiž už od pandemie strádá a nedaří se jí odrazit ode dna. Německo, dlouhodobě závislé na exportu, se nyní navíc nemůže spoléhat ani na USA. Vzájemný americko-německý obchod totiž v roce 2025 meziročně klesl o 5 procent a dosáhl jen částky 240 miliard eur, uzavírá The Guardian.