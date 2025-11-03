Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Autor: ,
  18:52
Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné řadí hranice s Českem, konkrétně oblast Krušných hor, Šumavy a Českého lesa. Sklad chtějí vybudovat do roku 2050. Uložený materiál pod zemí v něm má zůstat nejméně milion let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií

Oblast, ve které by mohlo úložiště jednou vzniknout, úřad pro trvalé uložení (BGE) zredukoval na 25 procent rozlohy Německa. Země rozhodla o ukončení výroby elektrické energie z jádra v roce 2011 za vlády kancléřky Angely Merkelové. Podnětem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě z téhož roku. Energii z jádra tak přestalo v roce 2023 vyrábět po více než 60 letech.

Dále ovšem pokračuje hledání místa pro trvalé úložiště jaderného odpadu. Spolková společnost BGE v pondělí uvedla, že na základě geologických vlastností podloží vytipoval oblasti, ve kterých by mohlo úložiště vzniknout. Zaujímají zhruba čtvrtinu rozlohy Německa, které má přes 357 tisíc kilometrů čtverečních. Ještě loni to bylo 44 procent.

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Prověřované oblasti se nacházejí především na severu země, z nich už jako vhodné BGE označil mimo jiné místa v okolí Braunschweigu, Hannoveru či Osnabrücku. Ve středním Německu první fází prověřování úspěšně prošly oblasti u Halle a Erfurtu.

Příhodná by podle BGE mohla být také některá místa na česko-saské hranici v Krušnohoří a na česko-bavorské hranici v oblasti Českého lesa a Šumavy. V aktualizované mapě jsou za vhodné označeny také tři velké oblasti v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa.

BGE zatím oblasti prověřuje od stolu. „Díváme se jen na geologická data, která máme k dispozici,“ uvedla předsedkyně úřadu Iris Graffunderová. Roli hraje geologické složení, ale například i hrozba zemětřesení. Až na konci roku 2027 chce BGE navrhnout oblasti, ve kterých by se měl provést povrchový průzkum.

Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi

Konečné rozhodnutí o tom, kde se bude úložiště budovat, je pak na zákonodárcích. Nejpozději do roku 2050 by měl být hotový sklad pro 27 tisíc krychlových metrů vysoce radioaktivního odpadu, který vznikl za 60 let provozu jaderných elektráren v Německu. V současnosti je německý jaderný odpad v 16 provizorních úložištích v nejrůznějších částech země.

Místo pro trvalé uložení jaderného odpadu se hledá také v Česku. Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) letos v září oznámila, že zahajuje geologické a hydrogeologické mapování lokalit, které připadají v úvahu pro stavbu hlubinného úložiště.

Jedná se o čtyři území: Březový potok v Pošumaví, Janoch u Temelína a Horka a Hrádek na Vysočině. Lokalita, kde se úložiště postaví, má být podle aktualizované koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem vybrána do roku 2030. Pravidla EU pro takzvané zelené investice nařizují Česku mít hotové úložiště do roku 2050.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Rusko si může dovolit financovat válku na Ukrajině ještě léta, tvrdí experti

Ačkoliv ruskou ekonomiku dlouhodobě dusí stále přísnější sankce ze strany západního světa, podle expertů si Rusko může dovolit financovat válečnou mašinerii na Ukrajině ještě roky. Nic na tom nemění...

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné...

3. listopadu 2025  18:52

Svatomartinské menu podraží. Podniky vymýšlejí alternativy k husí tradici

Klasické husí menu, které nabízejí restaurace v okolí svátku svatého Martina, který vychází na příští úterý, stojí letos zase o kousek více než loni. Většinou je zdražení jednotlivých jídel o...

3. listopadu 2025

Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

Důsledky amerických cel na hospodaření evropských firem jsou menší, než odborníci původně predikovali. Analytici navíc předpokládají, že příští rok bude pro evropské společnosti ještě úspěšnější než...

3. listopadu 2025  15:58

Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

3. listopadu 2025  14:59

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst...

3. listopadu 2025

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších sezonách přinesl rok 2025 vinařům příznivější podmínky. Letošní vína jsou podle odborníků svěží,...

3. listopadu 2025  13:38

Zdravotnická skupina Agel otevřela na Kanárských ostrovech kliniku

Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka rozšířila své působení na Kanárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. V Las Palmas, hlavním městě ostrova Gran Canaria, otevřela kliniku Agel...

3. listopadu 2025  12:58

S iDNES.cz soutěžím často, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru poletí na Tenerife

Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již druhého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Romana Baborová. Výhru plánuje využít na dovolenou na...

3. listopadu 2025  12:47

To už je příliš. Francie zvažuje zákaz Sheinu kvůli erotickým pannám s podobou dětí

Francouzská agentura na ochranu spotřebitelů nahlásila čínskou online platformu rychlé módy Shein a hrozí zákazem řetězce v zemi. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské...

3. listopadu 2025  11:04

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Katar pohrozil, že přestane EU dodávat kapalný plyn. Vadí mu bruselská směrnice

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na...

3. listopadu 2025  9:45

EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Obchodní smlouva mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí z tzv. Mercosuru, by se mohla po dvou dekádách vyjednávání finálně podepsat letos těsně před Vánoci. Evropská komise v říjnu kvůli...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.