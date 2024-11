Německá ekonomika bude potřebovat statisíce migrantů ročně, říká studie

Autoři studie upozorňují na to, že počet pracovních sil bez dalších migrantů klesne ze současných 46,4 milionu na 41,9 milionu do roku 2040 a na 35,1 milionu do roku 2060.

„Demografické změny, které v nadcházejících letech přinesou německému trhu práce velké výzvy s odchodem generace baby boomers do důchodu, vyžadují také imigraci,“ upozornila Susanne Schultzová, odbornice na migraci z nadace Bertelsmann Stiftung.

„Samozřejmě je třeba upřednostnit rozvoj potenciálu domácí pracovní síly a zvýšit účast na trhu práce. Ale to samo o sobě nebude stačit k uspokojení budoucí poptávky po pracovní síle do roku 2040,“ doplnila.

Podle výpočtů studie bude do roku 2040 každý rok potřeba přibližně 288 000 zahraničních pracovníků. Výpočet počítá se scénářem, kdy ženy a starší lidé zvýší svou pracovní aktivitu. Pokud se tyto předpoklady nenaplní, může být zapotřebí až 368 000 migrantů ročně, upozornila studie.

Průměrná čistá migrace v Německu v desetiletí do roku 2023 byla přibližně 600 000 lidí ročně. Údaj zahrnuje i výrazné nárůsty migrace způsobené válkami v Sýrii a na Ukrajině. Desetiletí předtím zaznamenalo podle výpočtů agentury Bloomberg průměrný příliv asi 136 000 lidí ročně.

Zpráva přichází v době, kdy Německo po rozpadu dosavadní koalice míří k předčasným volbám, přičemž ekonomická stagnace a migrace patří mezi klíčová témata politických kampaní. Krajně pravicové i levicové strany, které volají po přísných omezeních pro cizince, v průzkumech veřejného mínění silně rostou.