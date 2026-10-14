Němečtí vinaři očekávají nejhorší úrodu od roku 2010. Sucho zasáhlo hlavně mladé keře

Letošní sklizeň hroznů by podle prognózy Německého vinného institutu měla být výrazně nižší než v předchozích letech. Na vině jsou sucha a letní vysoké teploty, které způsobily, že hrozny jsou malé. Výnosy se ale v jednotlivých regionech výrazně liší v závislosti na stáří vinic a schopnosti půdy zadržovat vodu.
Za posledních deset let činila sklizeň v průměru 8,7 milionu hektolitrů. Loni to však bylo pouhých 7,7 a v dosud nejslabším roce 2010 dokonce 7,1 milionu hektolitrů. Jeden hektolitr přitom odpovídá přibližně 133 standardním lahvím vína.
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„Ačkoli vinaři letos očekávají poměrně nízký objem produkce, počítají s prvotřídní kvalitou,“ řekl agentuře DPA mluvčí Německého vinného institutu Ernst Büscher. „Zejména starší keře se totiž v posledních letech suchům přizpůsobily a díky hlubokým kořenům zvládly vlny veder pozoruhodně dobře.“ Mladší vinice a výsadby na lehkých půdách s nedostatkem vláhy ale poměrně trpěly.
Suché počasí trápilo i další země Evropské unie, včetně Francie. Ministerstvo zemědělství v září oznámilo, že sklizeň v oblasti Champagne bude oproti minulému roku téměř poloviční.