Memorandum o porozumění se podepsalo ve Varšavě. Vznikající platforma propojuje lídry napříč strategickými sektory od obranného průmyslu přes financování, infrastrukturu a e-commerce až po kosmické technologie. S ostrým startem činnosti rady se počítá příští rok.
Polsko je již od roku 2017 druhým největším obchodním partnerem České republiky, hned po Německu. Poslední léta však přinesla prudký skok, když mezi lety 2019 a 2025 vzrostl polský vývoz do Česka o 55 procent, zatímco hodnota českých přímých investic v Polsku se ztrojnásobila na téměř 103 miliard korun (4,23 miliardy eur).
Podle zástupců firem však dosavadní spontánní expanze naráží na chybějící institucionální zázemí. Rada má proto fungovat jako stálá platforma pro rozvoj přeshraničních dodavatelských řetězců, odstraňování bariér i jako společný orgán, který bude prosazovat zájmy středoevropského byznysu ve Varšavě, Praze i v Bruselu.
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Česko vs. Polsko. Kdo koho poráží ve mzdách, stavbě silnic či dostupnosti bytů
Jan Růžička, hlavní poradce akcionářů PPF Group, zdůrazňuje, že nejen Polsko, ale i polsko-české vztahy dnes prožívají své zlaté období. Ekonomiky podle něj rostou navzdory problémům, s nimiž se potýká západní Evropa, zejména Německo. Polské firmy investují v České republice a čeští podnikatelé v Polsku, proto nastal čas vytvořit silnou platformu spolupráce a vybudovat novou hospodářskou osu Evropy spojující Varšavu a Prahu.
Sílu vznikajícího uskupení dokládá výčet firemních gigantů, které se do projektu zapojily. Největší česká investiční skupina PPF spravovala ke konci roku 2025 aktiva ve výši 42,6 miliardy eur, zatímco středoevropský hráč Penta Investments disponuje vlastním kapitálem 5,6 miliardy eur. V obranném průmyslu patří k klíčovým aktérům Czechoslovak Group (CSG), která v roce 2025 dosáhla tržeb 6,7 miliardy eur a v Polsku masivně posiluje prostřednictvím dceřiné CSG Polska i nedávné akvizice výrobce komponentů Domar MS.
Od dronů po nemovitosti
V oblasti e-commerce dominuje polské Allegro s hrubou hodnotou prodejů 15,71 miliardy eur za rok 2025, přičemž jeho zahraniční tržby v druhém kvartálu 2026 vzrostly o více než 80 procent. Významným investorem je také česká společnost Investika, jež spravuje aktiva přes 46 miliard korun a v Polsku drží 59 procent svého nemovitostního fondu, včetně logistických parků či varšavského kancelářského komplexu P180. Infrastrukturu průmyslových parků zastupuje Accolade s portfoliem v hodnotě čtyř miliard eur.
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Mezi dalšími zakládajícími členy figurují technologičtí a dopravní lídři jako Škoda Group, letecký výrobce PBS Group, polský producent satelitů Creotech Instruments, společnost Comstellation, dodavatel dopravních služeb Eurowag, VeloBank nebo pojišťovací makléř Renomia. Sestavu signatářů doplňují firmy Hero & Outlaw, Icea, Lupokorn Advisory, Sanos Group a právní kancelář SMM Legal Maciak Mataczyński Czech.
Podle Wojciecha Grzonky, generálního ředitele CSG Polska, ukázaly události posledních let nutnost budovat regionální průmyslovou autonomii. Bezpečnost Evropy závisí na schopnosti rychle navyšovat výrobu a na odolnosti dodavatelských řetězců, v čemž má česko-polské partnerství zásadní roli.
Na to navazuje i Martin Vohanka, generální ředitel společnosti Eurowag, podle něhož se výměna mezi oběma zeměmi dynamicky rozvíjí od obchodu po cestovní ruch i bez organizované podpory, a vznik stálé instituce tak přinese hmatatelné výhody pro obě strany hranice.
Zakladatelé si stanovili tři hlavní cíle: integraci podnikatelských kruhů, rozvoj přeshraničních průmyslových i technologických investic a formulování doporučení pro vlády v oblasti regulací i odstraňování investičních překážek. Celý projekt zůstává otevřený pro přistoupení dalších českých a polských podniků.