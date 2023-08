Rýn ztrácí punc spolehlivosti. Průmysloví giganti se učí žít bez lodní dopravy

Společnost BASF SE přesměrovává logistiku na vlaky a nákladní automobily. Výrobce plastů Covestro AG má pohotovostní plány, které zahrnují přesun části výroby do Belgie. Výrobci si vytvářejí zásoby, veřejné služby skladují další palivo a provozovatelé nákladní dopravy začali obnovovat vozový park pomocí lodí, které jsou schopné plout po mělké vodě. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Cílem těchto nákladných a těžkopádných opatření je zabránit rozsáhlým odstávkám v důsledku přerušení provozu na Rýnu. Děje se to stále častěji, protože teplejší zimy znamenají méně sněhu, který udržuje hladinu během suchých letních měsíců.

Poté, co jižní Evropu sežehly vlny krutých veder, dosáhla řeka v Kaubu, klíčovém místě západně od Frankfurtu, letos v létě takové úrovně, že některé lodě mohly přepravovat jen asi polovinu běžné kapacity. Nedávné deště sice zmírnily zátěž, ale i malé změny mohou mít velký vliv.

Podle Dennise Meissnera, prognostika z německého Spolkového hydrologického institutu, přestává letní tání sněhu hrát pro Rýn významnou roli. Letos byla tato zásoba vody dokonce vyčerpána. „Nízké průtoky způsobují hlavně vysoké teploty,“ řekl.

Pokles o 10 centimetrů znamená, že jedna loď může přepravit o 100 tun méně, vypočítává Florian Röthlingshöfer, ředitel švýcarských přístavů na Rýně. „To, co bylo dosud výjimka, se stává normou. A přijdou další omezení,“ řekl agentuře Bloomberg Christoph Heinzelmann, ředitel německého Spolkového institutu pro stavbu a výzkum vodních cest.

Přeměnit rýnskou flotilu čítající 8 900 lodí, aby byla vhodná pro mělkou vodu, by vyšlo přibližně na 90 miliard eur (2,1 bilionu Kč). A to je jen část nákladů na udržení plynulosti obchodu.

A pak jsou tu vládní plány na úpravu řeky samotné, které zahrnují systémy včasného varování a prohloubení záludného 50kilometrového úseku, který vede od barokního paláce Biebrich u Mohuče až těsně za Kaub a legendární útesy Lorelei.

O projektu, který Berlín odhaduje na 180 milionů eur (4,3 miliardy Kč), se mluví již několik let. Po loňském suchu se vláda kancléře Olafa Scholze snažila urychlit úsilí, ale to se nyní zastavilo kvůli vnitřním půtkám a byrokracii, což přispívá k problémům, kterým největší evropská ekonomika čelí.

Rýn se táhne téměř 800 kilometrů od švýcarských Alp průmyslovým srdcem Německa a ústí do Severního moře v nizozemském přístavu Rotterdam. Přes řeku proudí více než 10 procent švýcarského obchodu a přibližně dvě tuny na jednoho obyvatele Německa ročně. To je nyní ohroženo.

První varování zaznělo již v roce 2018, kdy Rýn dosáhl historického minima a doprava na řece se téměř zastavila, což německou průmyslovou výrobu připravilo o 5 miliard eur (120 miliard Kč). Podle statistiků Německo loni zaznamenalo nejnižší objem obchodu na Rýně a dalších vnitrozemských vodních cestách přinejmenším od roku 1990.

Pro mnohé je lodní doprava nenahraditelná

Řeka je z velké části nenahraditelná pro rozlehlý závod společnosti BASF v Ludwigshafenu. Největší chemický závod na světě, který zabírá 10 kilometrů čtverečních podél řeky, nakládá a vykládá přibližně 15 lodí denně, což představuje asi 40 procent objemu přepravy. BASF používá systém včasného varování, který předpovídá problémy šest týdnů předem. Stále častěji se snaží přesunout přepravu na železnici a přidává místa nakládky, aby byla flexibilnější.

Největší německá ocelárna Thyssenkrupp AG je rovněž vystavena ještě většímu riziku. Závod společnosti, který se nachází v Duisburgu na soutoku Rýna a Porúří, potřebuje denně 60 tisíc tun surovin. Zastavení lodí by si vyžádalo nasadit dva tisíce nákladních aut. Úplné opuštění Rýna proto není podle firmy proveditelné, lodě pro ni zůstávají nejefektivnějším, nejekonomičtějším a nejekologičtějším způsobem dopravy.

Nákladní loď projíždí kolem písečného břehu u Oberweselu v Německu. Kvůli suchu klesla hladina vody tak nízko, že nákladní lodě musely snížit svůj náklad. (13. července 2023)

Závody společnosti Covestro ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko po Rýnu dopravují většinu surovin a vyvážejí zhruba třetinu hotových výrobků. Společnost má pracovní skupinu, která se zapojí do akce, když je stav vody kritický. Mezi opatření patří pronájem většího počtu lodí pro přepravu lehčích nákladů a přesun výroby do jiných míst v Německu a Belgii.

Firmy nemají jinou možnost než investovat do zabezpečení provozu. Hlavní strategií je mít nadbytek zásob a zálohu v logistice. I proto objednávají přepracovaná plavidla, jako je Stolt Ludwigshafen. Tato 135 metrů dlouhá loď, která byla v květnu pokřtěna jménem společnosti BASF, je širší než běžné verze, a může tak bezpečněji plout při nízké hladině.

Každá z podobných lodí však stojí nejméně 10 milionů eur (241 milionů Kč), což je drahá výměna. A přechod je teprve na začátku. Provozovatel nákladní dopravy HGK v Kolíně nad Rýnem provozuje 350 lodí na Rýně a dalších evropských řekách, ale pouze čtyři z nich jsou plavidla pro nízkou vodu a další tři jsou ve výstavbě. Také kapacita je omezená. Nizozemská loďařská společnost De Gerlien van Tiem, která pro Covestro postavila dvě lodě, má zakázky do konce příštího roku.

Úpravu řeky brzdí vládní půtky

Politické řešení situace na Rýnu není v dohledné době pravděpodobná. Plány na zjednodušení lodní dopravy jsou bodem sváru mezi třemi stranami Scholzovy vládnoucí koalice.

Vodní cesty zatím nebyly plně zahrnuty do zákona, který má urychlit schvalování klíčových infrastrukturních projektů, protože Zelení se postavili proti probyznysovým Svobodným demokratům kvůli obavám z dopadu bagrování na životní prostředí. Podle německé asociace vnitrozemské plavby BDB se bez legislativy, která by zmírnila překážky, bagrování klíčového úseku středního Rýna neuskuteční dříve než po roce 2030.

„Prohloubení plavebních kanálů kolem Kaubu zůstává jedním z nejdůležitějších německých dopravních projektů a iniciativa stále těží z vládní snahy stanovit čtyřletý limit pro některé schvalovací procesy,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy pro agenturu Bloomberg.

Německo slíbilo, že zvýší vnitrozemskou lodní dopravu spolu s nákladní železniční dopravou, aby ulevilo dopravnímu sektoru, ale zatím se to neděje. Podle dlouhodobého výdajového plánu vláda počítá do roku 2030 s investicemi do dopravní infrastruktury ve výši 270 miliard eur – téměř polovina je určena na silnice a méně než 10 procent na vodní cesty.

Poté, co loni v listopadu Rýn opět postihlo sucho, svolalo ministerstvo dopravy takzvanou akcelerační komisi složenou ze zástupců spolkové a zemské vlády, rýnských výrobců a také ekologických skupin. Návrhy měly být předloženy do poloviny roku 2023, nový termín je v září.

Na rozdíl od pomalého přístupu Německa již Švýcarsko provedlo bagrování, aby usnadnilo přístup do svých rýnských přístavů. Plán byl zakotven ve zprávě o klimatu z roku 2014, schválen byl v roce 2017 a projekt skončil v únoru 2019.

Podle Claudie Kemfertové, profesorky energetické ekonomie na výzkumném institutu DIW v Berlíně, Scholzova koalice sice tvrdí, že se chce ujmout vedení v oblasti klimatické politiky, ale nepostupuje dostatečně rychle. „V současné době žádný stát nejedná s potřebnou naléhavostí, bohužel ani Německo. Máme obrovský závazek, protože jsme emisně nároční a neplníme svou povinnost uznat tuto klimatickou nouzi za skutečnou,“ uzavírá profesorka podle Bloombergu..