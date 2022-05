Německo se obává odpojení od ruského plynu. Ve hře je i znárodnění firem

Německo se tiše připravuje na změny v dodávkách ruského plynu do země. Vypracovává krizový plán, pokud by k odpojení od ruského plynu opravdu došlo. Jedním z krajních řešení je znárodnění rafinérií. Německo se ale zároveň už přiblížilo limitu v zavádění protiruských sankcí, další zpřísňování by totiž roztočilo spirálu hospodářských problémů.