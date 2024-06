Ministr Habeck jede do Číny žehlit cla na elektromobily. Němcům se nelíbí

Zvýšená cla vůči čínským elektromobilům mají vstoupit v platnost už 4. července. Politici i úředníci největší unijní ekonomiky ale věří, že prostor pro dohodu s Čínou stále existuje. Agentura Bloomberg zároveň píše, že němečtí politici mají mít v rámci unijního bloku i spojence, kteří mají revizi unijních cel vůči čínským elektromobilům prosazovat.

Evropská komise před pár dny oznámila připravenost prosazení předběžných cel na dovoz čínských elektromobilů a jejich výše by se měla vyšplhat až na 48 procent. Jejich zavedení by ale mělo nastat skutečně až ve chvíli, kdy unijní jednání s čínskými úřady v těchto záležitostech selžou. Pokud by čínské automobilky s unijní exekutivou spolupracovaly, výše cla by se dostala na 21 procent.

Komise rovněž stanovila pro některé čínské společnosti takzvaná individuální cla. V případě BYD jde o 17,4 procenta, automobilky Geely o 20 procent a společnosti SAIC o 38,1 procenta, která stojí za značkou MG. Konkrétní výše se liší mimo jiné podle veřejných dotací, které tyto subjekty v minulosti obdržely.

Cla mohou zasáhnout VW či BMW

Čína ale následně pohrozila odvetnými opatřeními v oblasti letectví, zemědělství i automobilů. Tamní představitelé také uvedli, že s pojetím celní politiky Evropské unie vůči čínským elektromobilům jsou hluboce zklamáni a nesouhlasí s ním. Čína tak dala najevo, že i její kroky mohou evropské automobilky poškodit.

V Číně jsou totiž populární třeba modely automobilek Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW. Ty jsou tedy do určité míry závislé i na prodeji v Číně, která se řadí mezi největší automobilové trhy na světě.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck bezprostředně po rozhodnutí Evropské komise z kraje tohoto týdne uvedl, že nyní se naskýtá prostor pokusit se a úspěšně zastavit hrozbu spirálovitého zvyšování cel. Odcestuje proto do Číny, kde o této otázce bude jednat s tamními vládními představili. Habeck už koncem letošního dubna uvedl, že rozhodnutí o clech vůči čínským elektromobilům by nemělo být automatické, uzavřel Bloomberg.