Německá krize dopadla i na gastronomii. Berlínské restauranty bojují o přežití

Z berlínské gastronomické mapy v několika posledních několika týdnech zmizela zážitková restaurace s názvem Ernst, mnohdy oceňovaná jako jeden z nejzajímavějších podniků v Evropě. Už dříve se s trhem rozloučily také restaurace Kin Dee, Cordo, NoName nebo třeba Lode & Stijn, píše portál EuroNews.

Další oceňované restaurace ve městě říkají, že jejich osud by mohl být obdobný. Potvrzuje to i šéfkuchař Sebastian Frank z podniku s názvem Horváth, který se pyšní hned dvojnásobnou michelinskou hvězdou. „Situace je velmi vážná, tohle je teprve začátek,“ varuje.

V restaurantu se pracuje od pondělí do neděle. Pracovní síla nastupuje ve 13:00, zákazníkům se podnik otevírá v 18:30. Celé menu se točí okolo zeleniny, kterou tam kuchaři připravují několika různými způsoby. Sebastin Frank ale přiznává, že v posledních měsících tržby zaostávají za ideálem.

„Začínal jsem tu v roce 2010, tehdy se ve městě michelinskou hvězdou mohlo pyšnit celkem sedm restaurací. Nyní jich je přes dvacet. Zákazníci také byli více ochotni utrácet své peníze. To se ale za tu dobu výrazně změnilo. Bublina postupně splaskává a restaurační byznys na to doplácí. Do budoucna v Berlíně zavře opravdu hodně restaurací, nabídka se sníží, trh se vyčistí,“ říká Frank.

Podle nedávné studie zavřela na území Německa v roce 2023 přibližně každá desátá restaurace. Odborníci varují, že provozovatele zasáhly dopady velmi vysoké inflace. Řada z nich se navíc stále nevzpamatovala z velmi náročné koronavirové pandemie.

Kritika dopadá i na vyšší DPH

Němečtí hoteliéři a restauratéři dlouhodobě bijí na poplach. Kritizují, že vláda se po několika letech rozhodla zvýšit DPH pro restaurace ze 7 na 19 procent. „To má zásadní vliv na ceny. Dříve byly restaurační rezervační knihy plné. Nyní je možné najít stůl poměrně rychle i na poslední chvíli,“ říká k problematice Gerrit Buchhorn, který stojí v čele německé hoteliérské a restauratérské asociace s názvem Dehoga. Zároveň poukazuje na stále klesající počet turistů.

Řada německých restauratérů se nastalé situaci přizpůsobuje. Zákazníkům nabízejí zejména menší a cenově dostupnější menu a věří, že v budoucnu se zákazníci budou vracet pravidelně a rozhodnou se třeba i pro nějakou dražší alternativu. V této souvislosti němečtí restauratéři kritizují politiky i centrální bankéře, kteří podle nich jsou odpovědni za vysokou inflaci, na kterou právě restaurace v konečném důsledku doplácejí.

„Politici se rozhodují v krátkodobých cyklech, protože chtějí být každé čtyři rok znovuzvoleni. My doufáme, že se náklady stabilizují, aby naše ceny nemusely dlouhodobě zůstat vysoké,“ uzavírají pro EuroNews šéfkuchaři.