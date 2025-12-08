Podle sezonně a kalendářně přepočtených dat průmyslová výroba v Německu v říjnu proti předchozímu měsíci reálně vzrostla o 1,8 procenta. V září vzrostla podle revidovaných dat o 1,1 procenta. Původně statistický úřad udával pro září nárůst o 1,3 procenta. V meziročním srovnání výroba podle revidovaných údajů v září klesla o 1,4 procenta.
Pozitivní důsledky na říjnová data měla kromě nárůstu produkce ve stavebnictví také vyšší výroba ve strojírenství o 2,8 procenta a silnější data z výroby datových nosičů, elektronických a optických výrobků. Tam činil nárůst 3,9 procenta. V automobilovém průmyslu produkce naopak klesla o 1,3 procenta.
V Německu máme nejhorší hospodářskou krizi od války, kritizuje šéf průmyslového svazu
Německý průmysl už delší dobu čelí řadě problémů včetně vysokých nákladů na energie, rostoucí čínské konkurence či amerických cel. Podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera je německé hospodářství v nejhorší krizi od konce druhé světové války a vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby ho oživila.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles.
Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje.
Růst českého průmyslu
Průmyslová výroba v Česku za stejné období zrychlila meziroční růst na 1,1 procenta po zářijovém revidovaném zvýšení o 0,8 procenta. Vyšší než před rokem byla také hodnota nových zakázek. Proti září byla produkce českého průmyslu nižší o 0,1 procenta, oznámil dnes na webu Český statistický úřad (ČSÚ).
„K meziročnímu růstu průmyslové produkce v říjnu přispěly nejvíce kovozpracující průmysl, výroba strojů a zařízení a výroba pryžových a plastových výrobků, například pneumatik,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Růst pokračoval například i ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Klesla výroba motorových vozidel o 6,5 procenta, produkce v těžbě a dobývání se meziročně snížila o 14 procent.
V říjnu také pokračoval úbytek pracovníků v průmyslu. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,4 procenta.