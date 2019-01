Ekonomický motor Evropy pomalu zpomaluje, Německu hrozí recese

19:05 , aktualizováno 19:05

Německý průmysl v loňském listopadu propadl o necelá dvě procenta. Odborníci to považují za známku toho, že průmysl země zpomaluje a že HDP za poslední čtvrtletí navzdory předpokladům klesne. Podle některých ekonomů však recese, do které by se tak země dostala, vůbec nemusí znamenat ekonomické potíže.