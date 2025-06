Páteř německé ekonomiky se nedaří narovnat. Průmyslová realita je pochmurná

Když Merz usedl v únoru do kancléřského křesla, slíbil Němcům moderní, sebevědomou a opět ekonomicky silnou zemi. Prosadil reformu, která ve jménu investic do infrastruktury a obrany i přes výrazně zvýšení německé zadlužení nastartuje hospodářský růst, píše agentura Bloomberg.

Ve stejnou chvílí však Merz hlásá, že Němci musí počítat se škrty v sociálním systému a varuje, že čtyřdenní pracovní týden a work-life balance německou ekonomiku zpět na nohy nepostaví. To však mnoho Němců neslyší rádo.

V cestě za průmyslovým oživením však stojí hned několik překážek. Tou první je americký prezident Donald Trump a jeho politika, která exportně orientovanou německou ekonomiku podkopává. Manažeři z průmyslu se zároveň obávají, že běžní Němci nemají odvahu Merzovy plány realizovat.

V německém průmyslu se neslaví

Nadšení ale minimálně zatím s Merzem nesdílí německé průmyslové firmy. „Nových impulsů je jen velmi málo, což pesimismus přiživuje,“ říká Melanie Arntzová z Institutu pro výzkum zaměstnanosti v Norimberku. Každý měsíc podle ní přijde v německém průmyslu o místo 10 tisíc lidí.

Naděje pomalu opouští i vedení rodinné firmy Langen Feuerungsbau v Duisburgu, která se zaměřuje na výrobu žáruvzdorných dveří pro spalovny a bioplynové stanice pro celém světě. Poptávka po tomto produktu v posledních měsících klesá a mění se i technologické postupy.

Současný ředitel společnosti Karsten Vogt však pro agenturu Bloomberg řekl, že není příliš otevřený měnit aktuální postupy. „Dvakrát jsem firmu restrukturalizoval. Je to vyčerpávající. Neplánuji ve svých posledních deseti pracovních letech začínat zase od nuly,“ uvedl.

Takový přístup ale mají v Duisburgu i další. Ve městě dnes míra nezaměstnanosti dosahuje na hranici 13 procent. Kolabuje tu i místní ocelářský průmysl a z regionu se postupně vytrácí naděje. Redukci pracovních míst tu již ohlásili hráči jako ArcelorMittal nebo ThyssenKrupp.

„Míříme k tomu, že pracovní místa tu během tří až pěti lety výrazně ubydou. Pokud však ocelářský průmysl v Duisburgu padne, nebude tu nic, co by jej nahradilo,“ uvedl pro Bloomberg německý podnikatel Hendrik Häuser, který právě v Duisburgu už léta žije.

Trump jako překážka rozvoje

Kancléř Merz ale ví, že případný neúspěch jeho vlády ještě zvýrazňuje riziko nástupu krajně pravicového uskupení AfD. Podle mnohých odborníků je Merzova vláda poslední šancí na obnovení důvěry německé veřejnosti v demokratické strany. Vedení AfD ve stejnou chvíli slibuje odchod z Evropské unie, konec migrace a návrat ke starým pořádkům. Zvlášť ve východních částech Německa má AfD obrovské slovo a tomuto uskupení se v místních volbách daří.

Už brzy navíc mohou vstoupit Trumpova cla na většinu evropského exportu do USA, což by výkonnost německého hospodářství podkopalo ještě výrazněji. Obrovský problém by to byl i pro německé automobilky, které jen za rok 2024 vyvezly do USA nová auta za 25 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 575 miliard korun.

Trump ve stejnou chvíli tlačí i na německé výrobce, aby výrobu přesunuli do Spojených států. Mercedes-Benz tato Trumpova volání již částečně vyslyšel a vedení podniku oznámilo, že přesune výrobu některých modelů do Alabamy, uzavírá agentura Bloomberg.