Motor německého průmyslu vynechává. Bádensko-Württembersko řeší, jak z krize ven

Autor:
  18:00
Spolková země Bádensko-Württembersko je dlouhodobě domovem mnoha důležitých německých firem. Je domovem především automobilky Porsche a Mercedes-Benz, které však dnes podobně jako další firmy v regionu strádají. Podniky, jež po desetiletí táhly německý export, se nyní potýkají s hlubokými strukturálními změnami.
Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026)

Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026) | foto: Reuters

Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026)
Šéf společnosti Dostech Steffen Braun (24. února 2026)
Mercedes 8+1. V prosinci 2025 byla v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu...
29. října 2024, Bádensko-Württembersko, Stuttgart: Zaměstnanci Porsche drží...
8 fotografií

Německá společnost Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. V roce 2018 se rozhodla spolupracovat zejména s nejznámějšími německými automobilkami, které v té době začaly přecházet na elektromobilitu. Ačkoliv během první let tržby firmy rychle rostly, po koronavirové pandemii se situace začala měnit, píše agentura Reuters.

Friedrichshafen sčítá škody. Německému automěstu vyschl zdroj příjmů

Přílišná orientace na německý automobilový průmysl se ukázala jako lichá. Společnost Dostech nyní řeší, jak propad tržeb vyřeší. „Musíme i propouštět,“ uvedl ředitel společnosti Steffen Braun.

Čína jako strašák

Podobných příběhů je ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko mnoho. Přitom jde o region, který lze označit za průmyslové jádro celého Německa. Právě průmysl zde totiž vytváří asi 38,1 procenta hrubé přidané hodnoty. Celoněmecký průměr je pro srovnání výrazně nižší a dosahuje jen na 28,5 procenta.

O to výraznější dopady jsou ale současné problémy německého průmyslu na celou ekonomiku této spolkové země. V roce 2024 se hospodářská výkonnost Bádenska-Württemberska v meziročním srovnání propadla asi o 0,4 procenta. Propad navíc pokračoval i v loňském roce, a to i přesto, že ekonomika celého Německa v roce 2025 alespoň mírně posílila.

Za propad hospodářské výkonnosti regionu stojí hned několik faktorů. Mezi ty nejvýraznější patří rychle sílící konkurence pro německé automobilky z Číny. Poptávka po elektromobilech, na kterou německé společnosti do velké míry vsadily, zároveň zůstává za očekáváním. Německé firmy navíc dlouhodobě bojují s obrovskými náklady, které se jim nedaří příliš snížit. Aby toho nebylo málo, v posledních měsících se přidala i Trumpova cla. Přitom Německo je ekonomikou, která léta profitovala z exportu do celého světa.

Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa

V roce 2024 v Bádensku-Württembersku zbankrotovalo celkem 2 445 firem. Šlo o meziroční nárůst ve výši 30 procent a nejvyšší číslo od roku 2010. Experti navíc varují, že bankrotů v regionu může přibývat i dál.

Nízká míra nezaměstnanosti jako plus

Drobným pozitivem je v regionu alespoň míra nezaměstnanosti, která dlouhodobě zůstává pod celoněmeckým průměrem. I zde je však patrné, že místní podniky nejsou v optimální kondici. Ještě v lednu roku 2023 dosahovala míry 3,9 procenta. Během letošního dubna ale poskočila už na 4,8 procenta.

Místní firmy přiznávají, že do propouštění se jim navzdory propadu tržeb a poptávky zatím nechce. Mimo jiné proto, že celé Německo dlouhodobě bojuje s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. „Lidi, se kterými u nás ve firmě pracují roky, jsou jednoduše nenahraditelní,“ doplňuje šéf Dostechu Braun.

I přesto ale místní společnosti v regionu přiznávají, že jen v automobilovém průmyslu do roku 2030 chtějí zrušit asi 14 tisíc pracovních míst. Firmy také chtějí, aby jim více pomohl německý stát. Zároveň očekávají, že z německých veřejných rozpočtů se začne více investovat do nových silnic, železnic či rychlého internetu.

Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána

Ekonomové ale dodávají, že dotace společnostem, kterým v roce 2026 již chybí potenciál, není cestou, kterou by se Německo mělo vydávat. Naopak by podle nich země měla podporovat podniky v oborech, které se v poslední době rozmáhají. Jde hlavně o zdravotnické technologie, IT nebo robotiku, uzavírá Reuters.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

Motor německého průmyslu vynechává. Bádensko-Württembersko řeší, jak z krize ven

Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026)

Spolková země Bádensko-Württembersko je dlouhodobě domovem mnoha důležitých německých firem. Je domovem především automobilky Porsche a Mercedes-Benz, které však dnes podobně jako další firmy v...

24. února 2026

Standardní vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračuje, potvrzuje úřad

Robert Fico

Přeshraniční přenosy elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračují i nadále bez problémů. Omezení vývozu na základě Ficova rozhodnutí se týká pouze nouzových dodávek elektrické energie. O tuto pomoc...

24. února 2026  16:20

Česko má nejnižší nezaměstnanost i málo vysokoškoláků, ukazují evropská data

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Česká republika má příznivé postavení zejména na trhu práce. V porovnání s jinými evropskými zeměmi však zaostává ve vzdělání, podíl obyvatel s vystudovanou vysokou školou je pod unijním průměrem....

24. února 2026  16:08

Nikdy jsem nezažil takový chaos. Nová pravidla aerolinek Southwest pasažéry štvou

Letadlo společnosti Southwest Airlines (25. července 2024)

Americká letecká společnost Southwest Airlines změnila dosavadní a poměrně ojedinělý způsob přidělování sedadel. Více než padesát let fungoval takzvaný otevřený nástup na palubu, kdy si každý pasažér...

24. února 2026  14:06

Deset odborných vyšetření v jeden den. Klinika v Praze mění pravidla hry

Pavel Sibřina, ředitel nemocnice AGEL plus (9. února 2026)

Od praktického lékaře přes ortopeda, gynekologa až po zubaře. Péči pod jednou střechou teď nabízí Klinika Agel Plus na pražských Vinohradech a zaměřuje se hlavně na časově vytížené klienty. Tři...

24. února 2026  13:01

Cesta k revolučnímu videu. ValkaAI získala investici 12 milionů eur

Tým ValkaAI

Český startup ValkaAI získal od investorů 12 milionů eur, v přepočtu asi 300 milionů korun, které chce investovat do vývoje technologií na produkci videa reagujícího na uživatele v reálném čase....

24. února 2026  12:12

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Pobočka americké kurýrní služby FedEx v New York City (19. března 2012)

Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z...

24. února 2026  11:55

OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště

usa kalamita sníh boston letiště letadlo

Chaos v letecké dopravě zasáhl východní pobřeží USA. V neděli v noci přinesla obrovská sněhová bouře přes 50 centimetrů sněhu. V pondělí ráno byly kvůli nepříznivému počasí zrušeny téměř všechny lety...

24. února 2026  10:53

V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma energetika a význam akumulace jsou (zleva)...

Česká energetika vstupuje do éry velké akumulace. Obří bateriová úložiště mají vyrovnávat výkyvy solárů a větru a držet síť v rovnováze. V iDNES Lounge o tom mluvili Pavel Mrkáček ze společnosti...

24. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta zdraží

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každá položka v balíčku ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci...

1. února 2026,  aktualizováno  24. 2. 9:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump po zásahu soudu zvažuje nová cla. Podepřít je chce jiným zákonem

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Vláda prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zvažuje v zájmu národní bezpečnosti uvalení nových cel na několik odvětví. V noci na úterý o tom informoval deník The Wall Street Journal (WSJ) s tím,...

24. února 2026  8:12

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.