Německá společnost Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. V roce 2018 se rozhodla spolupracovat zejména s nejznámějšími německými automobilkami, které v té době začaly přecházet na elektromobilitu. Ačkoliv během první let tržby firmy rychle rostly, po koronavirové pandemii se situace začala měnit, píše agentura Reuters.
|
Friedrichshafen sčítá škody. Německému automěstu vyschl zdroj příjmů
Přílišná orientace na německý automobilový průmysl se ukázala jako lichá. Společnost Dostech nyní řeší, jak propad tržeb vyřeší. „Musíme i propouštět,“ uvedl ředitel společnosti Steffen Braun.
Čína jako strašák
Podobných příběhů je ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko mnoho. Přitom jde o region, který lze označit za průmyslové jádro celého Německa. Právě průmysl zde totiž vytváří asi 38,1 procenta hrubé přidané hodnoty. Celoněmecký průměr je pro srovnání výrazně nižší a dosahuje jen na 28,5 procenta.
O to výraznější dopady jsou ale současné problémy německého průmyslu na celou ekonomiku této spolkové země. V roce 2024 se hospodářská výkonnost Bádenska-Württemberska v meziročním srovnání propadla asi o 0,4 procenta. Propad navíc pokračoval i v loňském roce, a to i přesto, že ekonomika celého Německa v roce 2025 alespoň mírně posílila.
Za propad hospodářské výkonnosti regionu stojí hned několik faktorů. Mezi ty nejvýraznější patří rychle sílící konkurence pro německé automobilky z Číny. Poptávka po elektromobilech, na kterou německé společnosti do velké míry vsadily, zároveň zůstává za očekáváním. Německé firmy navíc dlouhodobě bojují s obrovskými náklady, které se jim nedaří příliš snížit. Aby toho nebylo málo, v posledních měsících se přidala i Trumpova cla. Přitom Německo je ekonomikou, která léta profitovala z exportu do celého světa.
|
Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa
V roce 2024 v Bádensku-Württembersku zbankrotovalo celkem 2 445 firem. Šlo o meziroční nárůst ve výši 30 procent a nejvyšší číslo od roku 2010. Experti navíc varují, že bankrotů v regionu může přibývat i dál.
Nízká míra nezaměstnanosti jako plus
Drobným pozitivem je v regionu alespoň míra nezaměstnanosti, která dlouhodobě zůstává pod celoněmeckým průměrem. I zde je však patrné, že místní podniky nejsou v optimální kondici. Ještě v lednu roku 2023 dosahovala míry 3,9 procenta. Během letošního dubna ale poskočila už na 4,8 procenta.
Místní firmy přiznávají, že do propouštění se jim navzdory propadu tržeb a poptávky zatím nechce. Mimo jiné proto, že celé Německo dlouhodobě bojuje s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. „Lidi, se kterými u nás ve firmě pracují roky, jsou jednoduše nenahraditelní,“ doplňuje šéf Dostechu Braun.
I přesto ale místní společnosti v regionu přiznávají, že jen v automobilovém průmyslu do roku 2030 chtějí zrušit asi 14 tisíc pracovních míst. Firmy také chtějí, aby jim více pomohl německý stát. Zároveň očekávají, že z německých veřejných rozpočtů se začne více investovat do nových silnic, železnic či rychlého internetu.
|
Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána
Ekonomové ale dodávají, že dotace společnostem, kterým v roce 2026 již chybí potenciál, není cestou, kterou by se Německo mělo vydávat. Naopak by podle nich země měla podporovat podniky v oborech, které se v poslední době rozmáhají. Jde hlavně o zdravotnické technologie, IT nebo robotiku, uzavírá Reuters.