Německé ekonomice hrozí recese a přídělový systém energie, varuje Bundesbank

Bundesbanka v pátek publikovala několik scénářů, které ukazují, jaké makroekonomické dopady by pro Německo mohla mít další eskalace rusko-ukrajinské války. Reálný hrubý domácí produkt by podle expertů mohl být v nejhorším případě až o pět procent nižší, než předpokládá březnová prognóza Evropské centrální banky.

Dopad ruské invaze na Ukrajinu už oslabuje hospodářské zotavení eurozóny z propadu způsobeného pandemií, sdělila Bundesbank. Situace by se ale podle ní pro země platící eurem a zvlášť pro výrobní velmoc Německo ještě výrazně zhoršila, pokud by události na Ukrajině vedly Evropskou unii k zastavení dovozu ruské ropy, zemního plynu a uhlí.

„Ve scénáři vážné krize by reálný HDP v letošním roce klesl téměř o dvě procenta ve srovnání s rokem 2021,“ uvedla centrální banka. „Míra inflace by navíc byla po delší dobu výrazně vyšší,“ dodala.

Experti zároveň varují, že kvůli případnému zastavení dovozu ruského zemního plynu může dojít i k přídělovému systému využívání energie. Podle německých odborníků by to mělo dopad i na ceny fosilní paliv. Třeba ropa by v takovém případě stoupla až na 170 dolarů za barel, což by se jistě odrazilo i na cenách pohonných hmot.

Vědecké kruhy předpokládají, že válka na Ukrajině v případě její eskalace a uvalení embarga na ruské suroviny bude německou ekonomiku v příštích dvou letech stát až 220 miliard euro, což je v přepočtu 5,4 bilionu korun.

Situace se promítne i do inflace, která podle Bundesbanky bude nad stanoveným tolerančním pásmem pravděpodobně i v roce 2024. Německá centrální banka zároveň ve své prognóze varuje před vznikem inflační spirály, která by mohla být tažena tlakem na růst mzdových požadavků.

V roce 2020, prvním roce koronavirové pandemie, se HDP propadl o 4,6 procenta. V roce následujícím se však německá ekonomika znovu postavila na nohy a vykázala růst o 2,9 procenta. Bundesbank poukázala na to, že modelové výpočty podléhají značným nejistotám a že budoucí vývoj mohou jak nadhodnocovat, tak i podhodnocovat. Ekonomické důsledky války na Ukrajině jsou tak stále značně nejisté a závisí na tom, jak se celá situace vyvine.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků. Únorová prognóza České národní banky (ČNB) očekává letos růst české ekonomiky o tři procenta. Novou prognózu, která už vezme v úvahu dopady války na Ukrajině, zveřejní ČNB na začátku května.