Německé přístavy jsou v žalostném stavu. Hledají se peníze na jejich opravu


  12:00
Důležitá dopravní infrastruktura Německa je dlouhodobě ve špatném stavu. Na přístavy, kterých mají Němci hned několik, se nedostává peněz, a proto úřady řeší, jak financovat jejich opravy. Pomoci by mohly prostředky, které kabinet spolkového kancléře Merze chce využít na zvelebení německé armády.

Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem Evropy. | foto: AP

Podle odhadů Německého dopravního fóra jsou přístavy napříč Německem v žalostném stavu. Opravy těch mořských, jako je například Hamburk, mají stát zhruba 15 miliard eur (asi 375 miliard korun). Další 3 miliardy eur (zhruba 75 miliard korun) ale vyžadují i opravy vnitrozemských přístavů, píše Der Standard.

Podle německé legislativy spadají přístavy pod jednotlivé spolkové země. Vláda kancléře Merze tak má jen omezené možnosti, jak opravu přístavní infrastruktury může financovat. Koordinátor spolkové vlády pro oblast námořního hospodářství Christoph Ploß ale možná přišel s realizovatelným řešením.

Rozhodnuto. Česko vymění nový přístav v Hamburku

Tvrdí totiž, že vnitrozemské i námořní přístavy v Německu jsou důležité pro obranu, a proto se naskýtá možnost financování oprav německé přístavní infrastruktury skrze speciální obranný fond. „V něm máme stále dostatek prostředků, které můžeme využít i pro obnovu našich přístavů,“ tvrdí.

Problém mají hlavně nábřežní zdi

Ploß říká, že v některých přístavech jsou ve špatném stavu zejména nábřežní zdi, tedy konstrukce umožňující lodím bezpečně přistát a nesoucí jeřáby, sklady a technickou infrastrukturu. Jako příklad uvedl tu v Bremerhavenu, která je až 5 kilometrů dlouhá. „Ta rozhodně potřebuje urgentní opravu. Ostatní země investují do své infrastruktury dlouhodobě a předvídatelně. To je cíl, za kterým musíme jít i my,“ doplnil.

Nejdůležitější německé přístavy

Hamburk – největší německý přístav, druhý největší kontejnerový přístav v Evropě (po Rotterdamu, klíčový je pro obchod s Asií (hlavně s Čínou a Singapurem).

Brémy/Bremerhaven – přístavní komplex Bremerhaven je námořní přístav, Brémy jsou administrativní součást. Jeden z největších přístavů pro vývoz automobilů na světě (VW, BMW, Mercedes).

Wilhelmshaven – jediný německý hlubokovodní megapřístav, kam mohou vplout i největší světové kontejnerové lodě

Rostock – největší německý přístav na Baltském moři

Kiel – důležitý přístav pro osobní lodní dopravu a trajekty do Skandinávie a Pobaltí

Lübeck – významný pro přepravu papíru, dřeva, potravin a ro-ro nákladu

S jeho názorem mnozí souhlasí. Například Markus Bangen, který je šéfem společnosti Duisport provozující vnitrozemský přístav v Duisburgu. „Mnoho firem v Německu funguje jen díky tomu, že mají přístup k řece. Nemůžeme si dovolit, aby to bylo jinak jen kvůli tomu, že se zřítí přístavní zeď,“ řekl.

Německo nereaguje na světové trendy

Podle portálu Der Standard jsou přístavy důležité i pro přesuny spojeneckých vojsk při cvičeních i v rámci demonstrace síly. To jsou důvody, proč by Německo mohlo pro opravu přístavů využít právě i prostředky speciálního obranného fondu.

„Musíme NATO ukázat, že jsme připraveni,“ prohlásil na nedávném Německém dopravním fóru také šéf logistické skupiny BLG Matthias Magnor. Doplnil, že ačkoliv se objem světové námořní dopravy za posledních třicet let ztrojnásobil, německé přístavy se těmto trendům ani zdaleka nepřizpůsobily. Zároveň se domnívá, že kromě oprav námořních zdí potřebují přístavy také speciální úpravy pro odbavování větších lodí i prohloubení plavebních drah.

Evropské přístavy mají problémy. Ceny za přepravu rostou, na vině je i Trump

Magnor zároveň dodal, že Německo potřebuje přístavy i pro zvýšení výroby větrné energie na moři. Pokud nebude jejich úroveň dostatečná, nebude v nich jednoduše možné nakládat obří turbíny a další komponenty. Nedostatečná kvalitatedy podle něj ohrožuje i oblast energetiky.

Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem

Je ale otázkou, jestli na takové opravy Německo najde peníze i přes využití prostředků v obranném fondu. Zaznívají tak názory, že do hry by ve větší míře měly vstoupit také soukromé peníze. Někteří němečtí politici však varují před scénářem, kdy by některé přístavy ovládly společnosti z Číny, uzavírá Der Standard.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

