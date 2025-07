Místo loňska až rok 2045. Německá přenosová soustava brzdí zelenou elektřinu

Vláda už téměř před dvaceti lety pověřila provozovatele přenosových soustav, aby se zaměřili na výstavbu nové infrastruktury. Dodnes se ale tento úkol nepodařilo splnit, a to i kvůli obrovské byrokratické zátěži, která celý proces provází. Hladký přenos zelené elektřiny z větrných parků u Severního moře do továren na jihu Německa je tedy ještě hudbou budoucností, píše portál Deutsche Welle.

Průmyslové firmy na jihu Německa se dnes z významné části stále musí spoléhat na elektřinu z plynových i uhelných zdrojů, a to i přesto, že objemy zelené elektrické energie díky rostoucím větrným kapacitám na severu stále rostou.

Před provozovateli přenosových soustav, mezi které se řadí firmy Amprion, 50Hertz, TransnetBW nebo TenneT, leží nelehký úkol. Vypořádat se s obrovským počtem byrokratických překážek, které zahrnují zpracování nejrůznějších scénářů budoucího vývoje německé energetiky, enviromentálních zpráv, vypořádání se s námitkami obyvatel či ochránců přírody a případně i s provedením změn v územním plánování.

Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla

Firmy musí čekat na finální povolení a až poté se mohou pustit do samotné výstavby. Za velkým zpožděním však kromě obrovské byrokratické zátěže stojí také nedostatek kvalifikovaných pracovníků, omezené kapacity stavebních firem či problémy s dodávkami některých materiálů. „Tou největší překážkou jsou ale dlouhé a velmi zatěžující schvalovací procesy,“ uvedla pro Deutsche Welle mluvčí společnosti TransnetBW Claudia Haliciová.

Do současné doby se povedlo dokončit jen 34 ze 128 původně plánovaných německý projektů o celkové délce 16 832 kilometrů nového elektrického vedení. Odborníci nyní varují, že pokud nepřijde v blízké době výrazná změna, může se výstavba nové přenosové soustavy v Německu protáhnout ještě o dalších 8 až 20 let.

Například projekt SuedLink, který má být jedním z hlavních energetických koridorů z Hamburku na jih, čekal na schválení celých sedm let. Každá změna trasy nebo aktualizace plánů může v praxi zdržet výstavbu o několik dalších měsíce, upozorňují odborníci.

Proces bojkotují i některé samosprávy

Některé německé obce a města navíc budování nové infrastruktury také zdržují. Odmítají totiž, aby právě kolem nich nová infrastruktura vedla. Obávají se hluku, negativních estetických důsledků a někteří údajně spatřují i rizika pro své zdraví. Kabely pod zemí sice tento často odmítavý přístup některých německých obcí minimálně z části řeší, jsou ale mnohem dražší a technicky náročnější.

Zatím tedy není jisté, kdy se německým provozovatelům skutečně ze sta procent podaří přenášet zelenou elektřinu ze severu na jih. Nejambicióznější plány má společnost 50Hertz, která hovoří o roku 2032. Jinak to ale vidí vedení firmy TenneT, podle kterého proces potrvá minimálně do roku 2037, a to dokonce s výhledem až do roku 2045, uzavírá Deutsche Welle.