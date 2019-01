HDP Německa loni rostlo pomalu. Recesi v ČR to nepřivodí, tvrdí analytici

Německé hospodářství se v poslední době potýká s negativními důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky, sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie.



Předběžné údaje podle statistiků naznačují, že německá ekonomika se ve čtvrtém čtvrtletí vrátila k růstu po mírném poklesu ve třetím kvartálu, a vyhnula se tak hospodářské recesi.

Německo však loni zažilo už devátý rok hospodářského růstu za sebou. Ministerstvo hospodářství navíc uvedlo, že růst by měl pokračovat i začátkem letošního roku.

Za hospodářským růstem v loňském roce podle statistického úřadu stála zejména domácí spotřeba. Zahraniční obchod měl na ekonomiku naopak mírně negativní dopad, protože dovoz rostl rychlejším tempem než vývoz.

Čtvrté čtvrtletí dohání propad

Statistický úřad neposkytl žádná konkrétní čísla o vývoji ekonomiky v samotném čtvrtém čtvrtletí. Uvedl nicméně, že HDP podle jeho předpokladů mírně vzrostl oproti předchozím třem měsícům. Ve třetím čtvrtletí se HDP o 0,2 procenta snížil.

Podle BBC se objevily obavy, že by německá ekonomika mohla vykázat pokles i ve čtvrtém kvartálu. Dostala by se tak do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Výpočty ekonomů ale nyní podle BBC naznačují, že HDP ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl asi o 0,2 procenta.

Spotřebitelské výdaje v Německu těží z příznivých podmínek na trhu práce. Míra nezaměstnanosti v prosinci zůstala na pěti procentech, což je nejnižší úroveň od znovusjednocení země v roce 1990.

„Silný trh práce s rostoucí zaměstnaností a solidním zvyšováním mezd pomůže udržet soukromou spotřebu na pozici hlavního pilíře hospodářského růstu,“ uvedl šéf ekonomického institutu DIW Marcel Fratzscher. „Největšími riziky pro ekonomiku jsou pravděpodobně obchodní spory a nejistota kolem recese v USA v příštích dvou letech,“ dodal.

Čeští ekonomové upozornili, že na německou ekonomiku měly loni vliv především jednorázové faktory, hlavně problémy s emisními limity automobilek. Během roku to také bylo nepříznivé počasí, chřipková epidemie a stávky, upozornil hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

„Z pohledu uvedených jednorázových vlivů by nebyl slabší výkon německé ekonomiky až natolik problematický, optimismus však ubírá skutečnost, že za zpomalením jsou velmi pravděpodobně i další faktory, například ochlazování čínské ekonomiky či eskalace obchodních válek. Začátek letošního roku tak bude klíčový v tom, že ukáže, do jaké míry byla slabší čísla z druhé poloviny minulého roku přechodná či nikoli,“ uvedl Seidler.

Propojené ekonomiky

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. Podle Seidlera funguje česká ekonomika nad svými dlouhodobými možnostmi a krátkodobé zpomalení německé ekonomiky by ji mělo ovlivnit jen minimálně.

„Z českého pohledu je důležité, že prognózy pro německou ekonomiku v letošním roce počítají s podobně anemickým růstem jako loni. Prostřednictvím zpomalení růstu vývozu se zpomalení německé ekonomiky projeví v české ekonomice. S tím jsme ovšem počítali již při tvorbě prognózy českého HDP v roce 2019,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Ten letos očekává růst tuzemské ekonomiky o 2,2 procenta, další ekonomové jsou mírně optimističtější, růst ekonomiky očekávají kolem tří procent, přičemž první odhady budou v únoru.



„Zpomalující výkon německé ekonomiky se v Česku již projevuje. Meziroční růst průmyslové výroby v tuzemsku za poslední tři měsíce (září až listopad) dosahoval v průměru jen 2,5 procenta, což je proti minulosti citelné zpomalení. Zároveň je ale třeba vidět, že Německo prochází cyklickým zpomalením a žádnou katastrofou,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek. Dobrou zprávou podle něj je, že německý statistický úřad odhaduje pro čtvrté čtvrtletí 2018 návrat německého HDP k mezičtvrtletnímu růstu po jeho propadu z předchozího období.



Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy je pomalení německé ekonomiky pro ČR špatnou zprávou. „Už ve třetím čtvrtletí bylo patrné, že česká ekonomika zpomaluje, zatímco ostatní země Visegrádské čtyřky nikoli. Klíčovým důvodem je právě silná provázanost ČR a Německa. Déle trvající zpomalení německé ekonomiky ale pochopitelně dolehne na celý Visegrád, dokonce na celou Evropu,“ uvedl.

Česká ekonomika v loňském 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,4 procenta a proti předchozímu čtvrtletí o 0,6 procenta. Své údaje z konce listopadu v pátek potvrdil Český statistický úřad. Meziroční i mezičtvrtletní tempo růstu ekonomiky zůstalo stejné jako ve druhém čtvrtletí.