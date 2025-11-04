Malé a střední firmy v Německu bojují s poklesem poptávky i s krizí nástupnictví. Agilnější konkurenti ze států střední a východní Evropy se toho však snaží využít. České a polské investice v Německu rychle rostou a zdá se, že tento trend bude ve střednědobém horizontu pokračovat, píše agentura Reuters.
České investice v Německu stouply v roce 2023 o téměř třetinu na úroveň 5 miliard eur (asi 125 miliard korun), vyplývá z údajů německé centrální banky. Podobně na tom bylo i Polsko, které do investic v Německu obrovsky šlape také letos.
Od počátku roku 2025 přešlo do polských rukou hned šest středně velkých německých firem. Přitom loni to byly jen dvě. „Německý trh je pro firmy z okolních států výrazně levnější než dřív. To výrazně zvyšuje jeho atraktivitu,“ podotýká analytik Łukasz Chrabański.
Německo trápí obrovská nástupnická krize
Německo momentálně prožívá nejvýraznější hospodářský útlum od druhé světové války. Počet firemních bankrotů se na počátku roku 2025 zvýšil o více než 9 procent. Tisíce malých a středních podniků, které jsou často rodinné, plánují do konce letošního roku skončit. Děti stárnoucích německých majitelů nemají o vedení firem zájem.
České a polské firmy vzniklé po pádu minulého režimu v 90. letech minulého století totiž momentálně potřebují růst i mimo své domácí trhy. Německo je z tohoto pohledu ideální. Navíc jde o zemi, do které to z Polska a Česka není daleko.
„Dříve jsme pro Němce byli takovým mladším bratrem a německé firmy investovaly u nás. Nyní se ale karta obrací. Českým firmám se povedlo za posledních 25 až 30 let vyrůst a jsou připravené na svou další expanzi,“ podotýká Adam Jareš z německé pobočky agentury CzechTrade.
Investuje i výrobce destilátů Rudolf Jelínek
Konkrétním příkladem je vizovický producent ovocných destilátů Rudolf Jelínek. Tomu se v letošním roce povedlo převzít berlínského řemeslného výrobce lihovin BLN Biobrennerei GmbH. Česká firma měla o německého konkurenta zájem mimo jiné proto, že dodává své výrobky do důležitých maloobchodních řetězců, a to včetně REWE či Edeky.
„Hlavní motivací pro akvizici byla snaha vstoupit na důležitý trh skrze lokální značku, která zná specifika německého trhu,“ potvrdil pro Reuters vizi společnosti Rudolf Jelínek místopředseda představenstva Zdeněk Chromý.
To, že může jít o fungující strategii, potvrzuje i praxe polské technologické společnosti TT PSC. Té se totiž po akvizici německé IT firmy x-Info Wieland Sacher povedlo získat mnoho nových kontraktů. Podobně je na tom i polská skupina Grupa Recyckl, která pohltila německou firmu HRV.
„Pro české i polské firmy se otevírá okno příležitostí pro investice do německých firem,“ uzavřel pro Reuters hlavní ekonom ING David Havrlant. Toto období může podle jeho odhadů trvat tři až pět let, uzavřela agentura.