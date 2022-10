V Německu zrají plány na regulaci cen plynu. Mluví se o příspěvku na zálohy

Podle návrhu by měly domácnosti a podniky letos dostat jednorázový příspěvek ve výši jedné měsíční zálohy na plyn. Ve druhé fázi, která by mohla začít v březnu či dubnu, by každý odběratel měl stanoven cenový limit na 80 procent své předpokládané spotřeby.

Na zbývající část by se již dotace nevztahovaly, odběratelé by tak museli platit tržní ceny. S odvoláním na své zdroje o tom informují agentury DPA a Reuters.

Expertní komise, kterou vláda ustavila 23. září, v prohlášení oznámila, že po 35hodinovém jednání dospěla v noci na dnešek k závěru. Souborem doporučení se nyní bude zabývat vláda.

Již na konci září vláda kancléře Olafa Scholze oznámila, že na regulaci vysokých cen energií včetně plynu vyčlení přes stabilizační fond až 200 miliard eur (až 4,94 bilionu korun). Finance z fondu poslouží podle kancléře k překonání těžkého období až do jara 2024.