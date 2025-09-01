Němci si uvědomují, co pijí. Nealko posiluje i tam, kde by to málokdo čekal

Spotřeba piva v Německu se letos propadla na nejnižší úroveň za více než tři desítky let. Podle statistického úřadu Destatis se v první polovině roku prodalo o 6,3 procenta méně než loni. Naopak nealkoholické druhy zažívají boom a od roku 2013 jejich prodej vzrostl o více než sto procent.
Němci pijí stále méně piva. V první polovině letošního roku se jeho prodej snížil o 262 milionů litrů na zhruba 3,9 miliardy litrů, uvádí federální statistický úřad Destatis. Pod čtyři miliardy litrů se objem dostal poprvé za půl roku. Na opačné straně stojí nealkoholické ležáky, jejichž spotřeba se za poslední dekádu více než zdvojnásobila. Podle statistik je růst proti roku 2013 o 109 procent, píše britské BBC.

Pivovary proto reagují na změnu spotřebitelských návyků. „Musíme najít způsob, jak vyrobit pivo, i když nealkoholické, atraktivní pro mladé lidi,“ říká Stefan Kreisz, generální ředitel pivovaru Erdinger nedaleko Mnichova. Jeho firma vyrábí zhruba čtvrtinu produkce právě v nealkoholické variantě a propaguje ji například na sportovních akcích jako alternativu k energetickým nápojům.

Trend potvrzují i provozovatelé podniků. „Všichni si více uvědomují svou konzumaci. Myslím, že většina lidí stále pije alkohol, ale dělají to vědoměji a mezi tím si popíjejí nealkoholické nápoje,“ říká barman Louis von Tucher z mnichovské kavárny Café Kosmos. Přesto připomíná, že rozdíl v objemu je stále výrazný a během noci prodá podnik stovky litrů běžného piva proti desítkám litrů nealkoholického.

Pivo tak zůstává důležitou součástí německé kultury, zejména v tradičních regionech. Na folklorním festivalu Sandkerwa v Bamberku návštěvníci i nadále míří hlavně za klasickým. „Mám pocit, že v mé generaci lidé denně pijí méně, ale pořád je to Německo, pořád je to Bavorsko,“ říká studentka Magdalena.

V Česku trend podobný

Také Češi stále více pijí nealkoholické pivo a právě ono stojí za růstem domácích prodejů v roce 2024. Celkový výstav českých pivovarů v roce 2024 vzrostl meziročně o 4,2 procenta na téměř 20,9 milionu hektolitrů. Nealko pivo a jeho ochucené varianty přitom poprvé přesáhly 1,6 milionu hektolitrů, což je historické maximum.

„Loni tvořilo nealko pivo už téměř desetinu tuzemské produkce,“ uvedl výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko k letošní výroční zprávě.

Spotřeba alkoholického piva na obyvatele dál klesá, loni činila v průměru 126 litrů, tedy o 16 méně než v roce 2019. Export českého piva naopak výrazně roste, hlavně do zemí EU. „Češi mají rádi své pivo, 97 procent zkonzumovaného bylo uvařeno doma,“ dodal Slunečko.

