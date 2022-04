Žádný plyn, uhlí ani atom. Německo bude za 13 let jen zelené, velí nový zákon

Úprava nadále počítá s tím, že do roku 2030 bude Německo vyrábět 80 procent energie z obnovitelných zdrojů. Nyní tento podíl činí 42 procent. Země tak o 5 let uspíšila své dřívější závazky. O přijetí zákona informoval na tiskové konferenci německý ministr ekonomiky a ochrany klimatu Robert Habeck.

Díky novému závazku je Německo první zemí G7, která do roku 2035 zavede úplně čistou energii ze zákona, přičemž Kanada, Spojené království a Spojené státy si stanovily podobné cíle.

„Toto je významný okamžik pro globální úsilí vypořádat se se změnou klimatu a mezinárodní energetickou politikou. Německo ukazuje, že vyspělá ekonomika může rychle odříznout všechna fosilní paliva ze svého elektrického systému. Je jen otázkou času, kdy se k Německu připojí další země,“ komentoval analytik expertní společnosti Ember Charles Moore.

S tímto novým cílem je Německo nyní v souladu s plánem Mezinárodní energetické agentury do roku 2050, který doporučuje, aby země OECD dosáhly čistých nulových emisí při výrobě elektřiny do roku 2035.

Německý návrh zákona zakotvuje zásadu, že „využívání obnovitelných energií je v nejvyšším veřejném zájmu a slouží veřejné bezpečnosti“. Nové cíle pro rok 2030 představují zdvojnásobení německé kapacity větrné energie na pevnině na 110 GW a ztrojnásobení solární energie na 200 GW spolu s rozšířením větrné energie na moři na 30 GW.

Navýšení závazků má Německo vyvést ze závislosti na ruských zdrojích. Okolo 55 procent zemního plynu putuje do země z Ruska. Evropa se může bez ruského plynu plně obejít za tři roky. Podle nové studie společnosti Ember je do roku 2025 možné plně nahradit ruský plyn kombinací navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, tepelnými čerpadly a úsporami. Zbývající třetinu spotřeby by pokryl zemní plyn z jiných zdrojů za využití stávající infrastruktury.

Německý návrh vítají někteří čeští experti. „Německý krok je zcela v souladu se zásadnízprávou o klimatu, která vyšla toto pondělí. IPCC v ní varuje, že je nutné urychleně opustit fosilní zdroje energie a zároveň znásobit investice do klimatických opatření,“ uvádí Jitka Martínková z Klimatické koalice.

Podle nové zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) jsou obnovitelné zdroje účinnou a cenově dostupnou alternativou. „Stejnou cestou jako Německo by se proto měla neprodleně vydat i Česká republika,” doplňuje Martínková. V Česku je využití obnovitelných zdrojů jedno z nejnižších v EU, za rok 2020 z nich bylo vyrobeno necelých 7 procent energie. Odborníci dlouhodobě hovoří o nevyužitém potenciálu.

„Obnovitelné zdroje jsou zdrojem energetické svobody, stoprocentně nezávislé na dodávkách z Ruska. Německý ministr hospodářství Habeck posunul Německo směrem k energeticky nezávislé zemi,“ doplnil Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.