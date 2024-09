Currywurst über alles. Vyhlášená berlínská klobása slaví pětasedmdesátiny

Fronty před kultovními berlínskými obchody Curry 36 nebo vyhlášeným bistrem Konnopke’s Imbiss nejsou v posledních letech v hlavním městě ničím neobvyklým. Jsou dokonce i tací, kteří návštěvu Berlína bez tohoto pokrmu nepovažují za kompletní.

„Currywurst jím už čtyřicet let. Poté, co jsme ho během našich cest ochutnali v několika německých městech, je tento nejlepší! Wurst je bez střívka a podává se křupavý (ne spálený) a omáčka má tu nejlepší chuť. Pečivo k němu je vždy čerstvé. Atmosféra posezení u jídla přímo u stánku je jedinečná,“ hodnotí currywurst z Konnopkeho bistra jeden z jeho návštěvníků

Příznivcem berlínského currywurstu je také bývalý německý kancléř Gerhard Schröder nebo známý německý televizní kuchař Tim Mälzer. Jeden z nejúspěšnějších německých hudebníků Herbert Grönemeyer o currywurstu dokonce před lety složil hymnu. Ve své stejnojmenné písni zpívá o prosté každodenní radosti z klobásy…

Podle odhadu se v Německu ročně zkonzumuje kolem 800 milionů porcí currywurstu, z toho 70 milionů jen v hlavním městě, píše německý list Stern.

Patent číslo 721319

I když se o skutečném původu currywurstu dodnes vedou plamenné diskuse, podle legendy ho z nudy jednoho deštivého večera v září 1949 vytvořila majitelka malého berlínského občerstvení jménem Herta Heuwerová.

Dne 4. září 1949 prý ve svém stánku s občerstvením v Berlíně-Charlottenburgu namíchala novou omáčku. Někteří tvrdí, že dala dohromady rajčatový protlak, worcestrovou omáčku, kari a další koření, jiní tvrdí, že tak učinila jen kvůli nedostatku hořčice.

Heuwerová si recept na svou omáčku zaregistrovala jako ochrannou známku pod názvem „Chillup“ (čili a kečup) u mnichovského patentového úřadu pod číslem 721319.

Na vynález currywurstu si však dělají nárok i další německá kulinářská centra, například Hamburk. Město se může opřít o svědectví spisovatele Uweho Timmse, který si je zcela jistý, že svůj první currywurst jedl v Hamburku již v roce 1947, tedy dva roky před tím, než ho „vynalezla“ Heuwerová.

O rok dříve, v roce 1946, se prý pikantní klobása podávala v zámecké kuchyni rodiny knížete Alexandra zu Schaumburg-Lippe v Bückeburgu u Hannoveru.

„Currywurst vznikl již v roce 1936, kdy jistý Peter Hildebrand, tentokrát v Duisburgu, přišel s nápadem smíchat rajčatovou omáčku s kari,“ říká Tim Koch, autor nové knihy Alles Currywurst – oder was?

Záleží na kraji

Nejpodstatnější na currywurstu, jak už název pokrmu napovídá, je kari. V některých variantách se k němu přidává balzamikový ocet, česnek, zázvor, hřebíček, jablka, kurkuma a další ingredience, které se kombinují s rajčatovým protlakem a vaří se na zahuštěnou omáčku.

Výběr uzenin pro currywurst je však sporný a je otázkou regionality, píše časopis National Geographic. V Berlíně je standardem currywurst „ohne darm“, tedy klobása bez střívka. Ve Frankfurtu je zase oblíbenější hovězí klobása než tradiční vepřová.

Dokonce i automobilka Volkswagen má vlastní specifickou klobásu, kterou vyrábí speciálně pro svou kantýnu. V celém Německu jsou oblíbené také veganské a vegetariánské klobásy. Klobása může být vařená, opečená nebo grilovaná, nakrájená na plátky a potřená kari omáčkou. Pokrm se pak posype čerstvou paprikou nebo kari. Podává se buď s chlebem nebo s hranolky.

Hlavní město klobás

„Naše město je celé o currywurstu a myslím, že bez něj nemůže existovat. Kdokoli přijede do Berlína, musí ho ochutnat, aby věděl, o čem to město je,“ říká Linda Konnopkeová, provozovatelka jednoho z nejoblíbenějších berlínských stánků.

Její praprarodiče Max a Charlotte Konnopkeovi začali prodávat klobásy z přenosného grilu v roce 1930 a od té doby se rodinný podnik stal institucí proslulou svými currywursty, které jejich syn Günter Konnopke v roce 1960 představil ve východním Berlíně. Okamžitě se stal hitem. Recept je dodnes rodinným přísně střeženým rodinným tajemstvím.

Berlín se prohlásil za hlavní město currywurstu i díky zdejší pamětní desce Herty Heuwerové. Jeden z jeho stánků leží také poblíž slavného berlínského Olympiastadionu.

„Currywurst je to nejlepší, co můžete před zápasem sníst,“ říká podle agentury AP jedna z německých fotbalových fanynek. „Dodá vám sílu fandit a slavit a dělat všechno možné.“

Už jste vyzkoušeli berlínský currywurst? ANO 67 %(16 hlasů) NE 33 %(8 hlasů)

Provozovatel tohoto fotbalového stánku Ollie Brandt nabízí rychlé občerstvení před stadionem už přes čtyřicet let. Je velmi hrdý na to, že může nabízet klobásy currywurst vyráběné podle vlastního dlouholetého rodinného receptu.

O pokrmu prodávaném mimo Berlín nemá valné mínění. „Když jedete do Porýní, dostanete například grilovanou klobásu, která je potřená jakousi kari omáčkou a prodává se jako currywurst. Ale to není žádný currywurst,“ říká Brandt.

„Ten náš, berlínský, je ten jediný pravý, dodává.“ Sám však uznává, že lidé musí vyzkoušet různé druhy a styly, aby určili svého favorita. „Každý to dělá jinak. Nikde to nechutná stejně, ale přesto je to prostě jedinečné,“ uzavírá Brandt.